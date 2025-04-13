Очередное заседание "Коалиции желающих" для поддержки Украины состоялось в штаб-квартире НАТО 10 апреля, а на следующий день, 11 апреля, там же началось заседание в формате "Рамштайн".

Видео дня

10 апреля министр обороны Великобритании Джон Гили и министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню председательствовали на встрече "Коалиции желающих", созданной ​​17 февраля, когда президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу европейских лидеров в ответ на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. 2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провёл вторую встречу лидеров в Лондоне с более широким списком присутствующих. 15 марта прошло ещё одно заседание коалиции в Лондоне. Четвёртое заседание "Коалиции желающих" прошло в Париже 27 марта. На встрече в Париже обсуждались финансовая и военная поддержка Украины, санкции против России и план готовности ЕС к 2030 году. 10 апреля, в Брюсселе на заседании государств "Коалиции желающих" было определено 4 цели для сил обеспечения безопасности в Украине. "Наши планы хорошо проработаны, и у нас есть чёткие цели для Украины. Во-первых, обеспечить безопасное небо. Во-вторых, обеспечить безопасное море. В-третьих, поддержать мир на земле. И в-четвертых, поддержать украинские вооруженные силы, чтобы они стали сильнейшим сдерживающим фактором", - сказал британский министр обороны. Он также пояснил, что над достижением указанных целей будет работать предстоящая военная миссия Коалиции "силы обеспечения безопасности". "Наши силы обеспечения безопасности для Украины станут решительным и надёжным элементом системы безопасности, который обеспечит, что любой установленный в результате переговоров мир действительно принесёт то, что пообещал президент Трамп – продолжительный мир для Украины", - подчеркнул Джон Гили. Коалиция желающих представлена ​​30 государствами, имеющими целью установление в Украине длительного справедливого мира, предоставляя ей гарантии безопасности, в том числе путём размещения иностранных войск в Украине.

После встречи "Коалиции желающих" глава британского министерства обороны подчеркнул, что будущий контингент не будет выполнять функцию миротворческих сил, отметив, что "это не миротворческие силы, которые будут разделять противоборствующие стороны на линии столкновения. Самым эффективным сдерживанием возможной новой путинской агрессии являются украинские вооружённые силы. При этом министр обороны Умеров отметил, что "Коалиция желающих — новый формат долгосрочной поддержки Украины и безопасности в Европе, объединяющий страны, готовые вместе работать ради устойчивого и продолжительного мира. Также это стратегический шаг к модернизации архитектуры безопасности в Европе, что будет адекватным ответом на постоянную угрозу России". Чёткого перечня участников коалиции нет, однако предварительно в нее можно отнести следующие страны: Франция, Великобритания, Германия, страны Балтии (Латвия, Литва и Эстония), Нидерланды, Швеция, Чехия, Испания, Дания, Румыния, Норвегия, Финляндия, Турция, Канада, Австралия, Новая Зеландия. Великобритания рассматривает возможность размещения до 10 тысяч своих военнослужащих в Украине сроком до пяти лет, чтобы обеспечить стабильность и поддержать украинские силы. Великобритания и Франция активно поддержали идею отправки войск в Украину ещё во время встречи "Коалиции желающих" в Париже 27 марта. Сейчас на заседании в Брюсселе ещё 4 страны заявили о готовности отправить свои войска в Украину. В их числе Литва, Латвия и Эстония.

На следующий день в штаб-квартире НАТО началось заседание в формате Рамштайн. После победы Д.Трампа на выборах президента США председательство в Контактной группе по обороне Украины в формате "Рамштайн" переняли сначала Великобритания, а затем Британия и Германия вместе. До этого заседания Контактной группы проходили под председательством Соединённых Штатов. На встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" 11 апреля были представлены около 40 стран. По видеосвязи приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Пит Гесгет. Германия и десять стран-партнеров создали новую Коалицию по электромагнитным средствам борьбы с усилением возможностей Украины в мерах противодействия беспилотникам, защиты коммуникаций, а также идентификации и уничтожения коммуникаций врага, таким образом, защитив гражданских лиц и солдат. Министр обороны Германии Борис Писториус, который, как ожидается, останется на своём посту при новом коалиционном правительстве в ФРГ, анонсировал новую помощь для Украины. "Сначала Германия предоставила Украине помощь на сумму 4 миллиарда евро на 2025 год. Кроме того, Бундестаг недавно расчистил путь ещё для 3 миллиардов в этом году и ещё 8 до 2029 года. Так что в общей сложности дополнительно более 11 миллиардов евро", - отметил Писториус. Германия предоставит ещё четыре системы ПВО IRIS-T с 300 управляемыми ракетами и 30 ракет для систем Patriot. Также предусмотрено 300 разведывательных беспилотников; 120 ПЗРК; 25 боевых машин пехоты Marder; 15 основных боевых танков Leopard 1A5; 14 артиллерийских систем; 100 наземных радаров наблюдения. Дополнительно 100 тысяч снарядов. Также Б.Писториус отметил, что лидеры "обсудят" просьбу Украины по производству ракет по лицензии на месте.

Кроме того, на заседании Эстония заявила, что в ближайшее время передаст Украине партию артиллерийских боеприпасов и сухие пайки для нужд бойцов ВСУ. Об этом перед заседанием в формате "Рамштайн" в Брюсселе сообщил глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур. "Мы доставим 10 тысяч боеприпасов калибром 155-мм, а также 750 тысяч пакетов с едой для солдат", – сказал Певкур. Глава министерства обороны Эстонии призвал увеличить военную и финансовую помощь Украине. Литва заявила, что намерена выделить Украине 20 млн евро на закупку боеприпасов.

Кроме того, Украина получит новый пакет военной поддержки стоимостью 450 млн. фунтов стерлингов (589 млн. долларов). Из них 350 миллионов фунтов стерлингов поступит от Великобритании, дальнейшее финансирование предоставляет Норвегия. Этот пакет будет включать 160 миллионов фунтов стерлингов на ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования, которое Великобритания уже предоставила Украине. Также новый пакет включает финансирование для радарных систем, противотанковых мин и сотен тысяч беспилотников более чем на 250 миллионов фунтов стерлингов. Речь идёт о высокоманевровых FPV-дронах. В 2025 году Великобритания выделила на военную поддержку Украины 4,5 миллиарда фунтов стерлингов военной поддержки. Нидерланды выделяют €150 миллионов, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины. Об этом заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. Нидерланды последовательно поддерживают Украину в войне против России. Так, в марте т.г. страна объявила, что инвестирует €700 миллионов в производство беспилотников, часть средств будет направлена ​​на украинскую оборонную промышленность. В декабре прошлого года Нидерланды выделили дополнительные 22 миллиона евро на усиление противовоздушной обороны и киберустойчивости Украины.

Существенную поддержку Украине окажет Норвегия. Речь идет о поставках современных средств поражения, бронетехники и других технологических решений для украинских бригад. Вторым приоритетом является снабжение боеприпасами. Норвегия как активный участник "чешской инициативы" готова выделить значительные средства на закупку качественных снарядов. По решению норвежского правительства, объем помощи Украине в 2025 году составит до 7 миллиардов евро. Планируется запуск новых совместных проектов с норвежскими компаниями, в частности, в сферах противовоздушной обороны и морских технологий.

В свою очередь, президент Украины отметил, что "наш приоритет — ПВО, и очень важно, чтобы партнёры нас услышали. Украинцы умеют быть точными. Мы научились сбивать очень много российского оружия террора. Нам нужно только покрыть дефицит систем ПВО, чтобы наша защита неба стала сильнее". Он подчеркнул, что партнёры могут в этом помочь, а также активизировать реализацию всех достигнутых ранее договоренностей. "2025 год – критический для Украины. Наша задача как министров обороны дать в руки украинских бойцов то, что им нужно. Мы должны усилить сдерживание российской агрессии, продолжая укреплять обороноспособность Украины", — резюмировал британский министр обороны Джон Гили на встрече "Рамштайн". Таким образом, западные партнёры остаются на позиции обеспечения мира через силу и всесторонней поддержки Украины.