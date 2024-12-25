'Может быть трамплином': Желиховский объяснил, почему Украина заинтересована в налаживании контактов с Сирией

Украина заинтересована в налаживании контактов с Сирией после падения диктаторского режима Башара Асада. Недавно президент Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел Украины установить все необходимые контакты с представителями сирийского народа, ведь это может быть трамплином для увеличения присутствия нашей страны среди государств Глобального Юга и Ближнего Востока.

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Об этом рассказал кандидат политических наук Станислав Жалиховский в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, следует учесть, что влияние России в Сирии значительно снизилось.

"Официальный Дамаск потерял много контактов, в том числе и с Украиной, учитывая то, что между нами не происходило какого-либо взаимодействия или все они были сведены практически к минимуму и это не влияло на нормальные отношения между государствами. Сейчас к власти в Сирии пришли новые люди, заявляющие о готовности демократизировать страну, что может быть неплохим шансом для Киева", – отметил эксперт.

По его словам, Украина хотела бы иметь свое присутствие в этой стране, поддерживать коммуникацию с ней и иметь выгоды от этого.

"Ведь у Сирии удачное географическое расположение, тем более что влияние РФ там снизилось. Это меняет региональный и геополитический ландшафт, и Украина хотела бы, на мой взгляд, компенсировать то, что не смогла реализовать на других направлениях. Что касается усиления присутствия Украины среди государств Глобального Юга, Сирия может быть таким трамплином для открытия присутствия на Ближнем Востоке. Это также коридор к африканскому контингенту", – рассказал Жалиховский.

Для этого Киеву нужно установить нормальные дипломатические связи с Дамаском и оказывать необходимую помощь, которую мы можем выделить, исходя из собственной ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые европейские государства стремятся достичь соглашения, предусматривающего вывод российских войск из Сирии в обмен на частичную отмену санкций против действующей власти Дамаска. Также переговоры продолжаются, но совместное окончательное решение пока не принято.

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