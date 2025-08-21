'Ничего, кроме силы, Путин не понимает': Зеленский призвал давить на Россию, чтобы завершить войну

Российская Федерация устроила очередной массированный обстрел Украины как раз тогда, когда мир ожидает от Москвы четкого ответа относительно переговоров об окончании войны. Враг действует нагло и остановить его можно только принуждением – ничего, кроме силы и давления, диктатор Владимир Путин не понимает.

Видео дня

Об этом в обращении к гражданам в четверг, 21 августа, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видео опубликовала пресс-служба ОП в YouTube.

Воздушная атака в ночь на 21 августа

Как отметил президент, весь день в некоторых наших областях продолжались работы после российских ударов. Агрессор применил 574 беспилотников, а также 40 ракет (в том числе и баллистических).

"Значительную часть всего этого наши воины сбили, и важно, что есть такая у нас возможность, есть у нас такие соответствующие средства. Более 30 ракет мы сбили. Десятки "Шахедов" уничтожены нашими перехватчиками. Спасибо всем разработчикам и операторам. Но, к сожалению, были и попадания. Разные области – от Запорожья до Волынской области и Закарпатья", – сообщил Зеленский.

Он обратил внимание на то, что в Мукачево армия Путина фактически сожгла американское предприятие, которое изготавливало бытовые электроприборы – ничего военного.

"Россияне точно знали, куда бьют, и это был ракетный удар. Мы считаем, это был целенаправленный удар именно по американской собственности здесь, в Украине, по американским инвестициям. Очень показательный удар. Как и вся эта массированная атака. Как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа – ответа относительно переговоров об окончании войны", – подчеркнул глава государства.

РФ пытается избежать переговоров

По его словам, достичь прогресса можно в двух форматах на уровне лидеров: двустороннем (Украина и Россия) и трехстороннем (Украина, Соединенные Штаты, Россия).

"Мы обсуждали это в Вашингтоне. Путин говорил об этом на звонке президенту [Дональду] Трампу. Сейчас сигналы из России просто, если честно, неприличные. Они пытаются соскочить с необходимости проводить встречу. Они не хотят заканчивать эту войну. Они продолжают массированные атаки против Украины и очень жесткие штурмы на фронте. И еще и запускают ракеты по американскому предприятию – как и по многим другим абсолютно гражданским нашим мишеням. Причем совсем рядом с границами Евросоюза и НАТО – российский ударный дрон залетел на территорию Польши. Очень неприятные инциденты с дронами были и на территории Литвы.

Это все не является чем-то, знаете, случайным. Это наглость россиян. Рассчитываем, что реакция партнеров будет принципиальной. Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает", – заявил Зеленский.

Украина будет защищаться, но не только в обороне

Он заверил, что Киев будет делать все, чтобы защитить государство и людей. И, как напомнил президент о словах американского лидера Дональда Трампа, абсолютно правильно, что это нужно делать не только в обороне.

"Но в то же время не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры и именно такие, которые могут приблизить мир. Работают советники по вопросам национальной безопасности – вчера был у них разговор, сегодня тоже много коммуникации. На своем уровне военные – главком, Генеральный штаб – работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины. Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И каждый день будут новые шаги партнеров в поддержку Украины – у меня будет много дипломатической работы. Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной", – сказал Зеленский.

Особая роль усилий ГСЧС

Президент в конце обращения поблагодарил всех работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, всех, кто всегда помогает людям после российских ударов.

"Важно, что украинцы несмотря ни на что умеют защитить жизнь, помогают всем, кто рядом. ГСЧС, полиция, все наши службы, много волонтеров, медицинские работники, "экстренка" – все максимально функциональны и эффективны. Спасибо вам!" – передал благодарность Зеленский.

Особенно он отметил:

Главное управление ГСЧС в Харьковской области: Василий Зейкан, Антон Журавлев, Леонид Жупий, Андрей Симцов, Александр Бондаренко;

Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины: Юрий Желага, Константин Силаев, Виталий Мошковский, Мария Кукла;

Главное управление ГСЧС в городе Киеве: Юрий Лозинский, Николай Лось, Борис Иванченко, Игорь Лысак, Вадим Ярошевский, Андрей Омельченко.

"Спасибо всем, кто воюет и кто работает ради Украины! Слава Украине!" – закончил свое видео президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Силы обороны в ночь на 21 августа обезвредили 577 из 614 вражеских воздушных целей.

– Воздушные силы ВС Украины сообщили, что прилеты ракет и ударных БПЛА зафиксированы на 11 локациях, падение обломков – на трех локациях. Детальнее об атаке читайте в нашем материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!