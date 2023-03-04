Блог | Сито Сократа: Нежелезный Шольц

Вторая мировая война стала для человечества кровопролитным испытанием, главным уроком которого явилось доказательство нежизнеспособности тоталитарных систем вождистского типа. Была продемонстрирована невозможность навязать свободному миру свою извращенную волю с их стороны. За это заплатили огромную цену три четверти века назад. Но есть ощущение, что та колоссальная жертва забыта. Ведь даже сейчас, когда в сердце Европы снова разворачивается беспрецедентная людская трагедия, созданная руками генетических наследников, казалось бы, поверженных диктатур, находятся так называемые колеблющиеся главы государств-членов НАТО.

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Эта группа европейских высокопоставленных политиков склонна проводить страусиную политику вместо готовности принять на себя бремя решения актуальных вызовов современности. Такой стиль поведения если не разрушает, то дезорганизует партнерские усилия по противодействию безумной экспансии России во главе с президентом Путиным. Оттого евроатлантическая солидарность – важнейший элемент современного мирового порядка – подвергается все более сильным атакам со стороны стран-ревизионистов, таких как Россия и Китай. Ради исправления ошибок нерешительности необходимо платить все большую цену.

Довольно простые вещи на практике нелегко донести до федерального канцлера Германии Олафа Шольца. С одной стороны, он более года стоит у руля непростой "светофорной" коалиции и постоянно ищет баланс между интересами ее участников. Как он сам высказался в декабрьском видеоподкасте, "держит ситуацию под контролем, несмотря на экзистенциальный кризис, с которым не приходилось сталкиваться ни одному федеральному правительству". Особенно Шольц выделяет гуманитарную, финансовую и военную поддержку Украины. Но действует немецкий канцлер по ленинскому принципу: "шаг вперед, два шага назад". Он то пламенно ратует в пользу оказания необходимой для победы Украины всесторонней помощи, то подспудно тормозит непосредственное участие в ее реализации, когда нужно переходить от слов к делу. Тем более летом 2022 г. во время приезда в Киев Шольц сам заявил: "Я не собираюсь вставать в один ряд с людьми, совершающими короткие визиты с фотосессией. Если уж ехать, то речь должна идти о совершенно конкретных вещах". Однако на практике немецкий руководитель ведет себя не так последовательно, как от него ожидают очень многие, особенно союзники по ту сторону Атлантики.

В то время, как на восточном фланге НАТО происходят судьбоносные события, на Шольца надвигается усталость, он, часто под аккомпанемент французского президента Макрона, высказывает предложения вступить в "мирный" диалог с Путиным. Хорошо, что пока к этому не прибавляется формулировка "без предварительных условий". А так открытость Берлина и Парижа на лицо. Складывается какое-то déjà vu Нормандского процесса, хотя прекрасно известны трагические последствия политики умиротворения российского агрессора 2014-2022 годов.

Такой же сомнительной остается политика Шольца по отношению к Китаю, где расправил плечи "красный император". Пекин занимается откровенным двурушничеством. Одной рукой демонстрирует 12 тезисов "мирного плана", учитывающие все "озабоченности" Кремля, а другой – готовит поставки оружия армии страны-оккупанта. Есть факты передачи разведывательных данных, подготовки поставок БПЛА и снарядов. Пока США всеми силами стремятся блокировать данный сценарий, в Берлине делают вид, что ничего не происходит. Увы, Германия явно уклоняется от координации действий с партнерами по евроатлантическому блоку. Именно данная проблема была внесена в программу текущей встречи Шольца и президента Байдена в Вашингтоне.

Внешняя сторона переговоров в Белом доме выглядит оптимистично. Германия и США готовы и дальше стоять плечом к плечу перед фундаментальными вызовами, в т.ч. сообща противодействовать попыткам разрушить существующую международную систему со стороны известных антидемократических стран. В этом деле Шольцу пора бы отбросить мягкотелость и вдохновиться примером своего великого железного предшественника.