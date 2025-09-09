Несвоевременные и политически мотивированные: в Европарламенте призвали прекратить санкции и политические преследования против Порошенко

В Европейском парламенте призвали украинские власти остановить давление на оппозицию. Там отметили необходимость продолжения реформ в Украине, включая укрепление демократических институтов, согласование действий с внешней политикой Европейского Союза и борьбу с коррупцией и проблемы в судебной системе.

Об этом заявил докладчик по Украине, депутат Европарламента Михаэль Галер. Его слова цитирует телеканал "Прямой".

"Украина должна продолжать использовать свой импульс реформ: укреплять свои демократические институты, согласовывать свои действия с общей внешней политикой и политикой безопасности ЕС, а также бороться с коррупцией и недостатками судебной системы. Эти шаги не только являются решающими для вступления в ЕС, но и являются основой доверия населения к государству и правовой системе. Поэтому мы также требуем защиты и укрепления политического разнообразия, независимой судебной власти и прозрачных процедур", – заявил Галер.

Он также отметил необходимость защиты политического разнообразия, независимости судебной власти и содействия диалогу между политическими силами в парламенте, призывая к отмене ограничений на выезд за границу депутатов.

"Мы призываем к прекращению несвоевременных и политически мотивированных судебных процессов и санкций против представителей оппозиции, к сохранению парламентского плюрализма и к содействию конструктивному диалогу между политическими группами в Верховной Раде. Кроме того, должны быть отменены все ограничения на связанные с мандатом и политические поездки за границу для членов Верховной Рады", – подчеркнул Галер.