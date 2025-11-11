Не только F-16: Нидерланды передали Украине 'истребитель дронов' Як-52. Фото

Благотворительный фонд Protect Ukraine из Нидерландов приобрел и передал Украине Як-52. Ранее эти советские винтовые самолеты хорошо зарекомендовали себя при сбивании российских БПЛА, которыми страна-агрессор атакует наши города и села, а также разведывательных дронов противника.

Об этом пишет EenVandaag. Этот самолет изначально использовался для обучения пилотов в СССР, а в последние годы в Англии он был самолетом для аэробатики – выполнения трюков в небе.

"Мы приобрели этот самолет за 78 тысяч евро, что действительно очень дешево. Мы также активно ищем возможность приобрести еще несколько таких самолетов", – сказал Яап Шолтен, основатель фонда Protect Ukraine.

Як-52 – это первый самолет, который Protect Ukraine передала Украине. Ранее эта гуманитарная организация уже доставила другое оборудование, которое используется украинскими военными для самообороны. Это в частности автомобили, мотоциклы, аквадроны, а также медицинское оборудование.

Как Украина использует Як-52

Волонтеры отмечают, что это не самолет с новейшими технологиями на борту, но он является очень эффективным оружием для сбивания российских дронов с неба.

"Они взлетают, когда получают сигнал о приближении облака дронов. Когда они находятся в воздухе на скорости 250 километров в час, кабина пилотов открывается. Пилот сидит спереди, стрелок – сзади, и он сбивает дроны с неба из оружия с расстояния от 50 до 100 метров. Если бы вы делали это с помощью зенитных орудий с земли, это было бы намного дороже", – сказал волонтер Патрик.

Этот эффективный способ уничтожения дронов уходит ко временам Первой мировой войны. В Украине самолеты сбивают 10% дронов типа Shahed. "Это огромное количество, то есть они спасают сотни жизней", – отметил Шолтен.

По словам специалиста по вопросам обороны Патрика Болдера, использование такого типа самолетов следует рассматривать в контексте "каждая мелочь помогает". Он отметил, что это возвращение к старой тактике, но в то же время инновация в современной войне.

"Это не сделает большой разницы; на Украину запускают сотни дронов, а это всего несколько самолетов. Это достаточно дешевый способ обезвреживания дронов, что является выгодным", – говорит эксперт.

По словам Болдера, такие инициативы также вписываются в более широкую тенденцию, обусловленную неопределенностью относительно иностранной поддержки.

"Иностранная поддержка остается очень важной, особенно когда речь идет о действительно дорогих товарах, таких как средства противовоздушной обороны... Вопрос в том, кто все еще хочет зависеть от Трампа? Эта ненадежность заставляет людей думать: "Мы должны делать это сами", и это сейчас происходит все быстрее", – добавил он.

Что известно о самолетах Як-52

Как пишет Defense Express, во времена СССР Як-52 был разработан для спортивно-тренировочных целей. Он производился до 1998 года, было выпущено 1765 единиц. За это время и особенно после распада СССР большое количество бортов оказалось как и в руках пилотажных групп и воздушных сил, так и многочисленных частных владельцев.

Популярности Як-52 способствовала как и простота с надежностью самолета, так и его относительно небольшая цена, которая была частым явлением для советской техники.

"Конечно, не каждый владелец Як-52 готов будет его продать, будет иметь соответствующее состояние и будет готов не завышать цену, что часто делают, когда слышат об украинском назначении. Однако даже так теоретически можно будет привлечь еще несколько бортов", – сказано в статье.

В Defense Express отметили, что эти самолеты до сих пор есть в воздушных силах некоторых стран бывшего Варшавского договора. И если передача от Венгрии по политическим причинам очень маловероятна, то, например, у Литвы есть два Як-52, которые могли бы быть полезными для Украины во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году на юге Украины сбили два российских беспилотника – ZALA и "Орлан-10". В ликвидации этих вражеских разведывательных БПЛА воинам помогла легкомоторная авиация.

Именно Як-52 мог участвовать в ликвидации БПЛА противника. На одном из опубликованных в сети видео было видно, как небольшой самолет кружил над российским дроном, пока последний спускался на землю на парашюте.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечал, что эффективность такого использования тренировочных самолетов крайне высока.

Летом этого года появилось фото того, как легкомоторный поршневой самолет Як-52 успешно уничтожил дрон-камикадзе Shahed-136. Такие самолеты применяются для перехвата БПЛА уже не впервые, но эта практика не сильно афишируется.

