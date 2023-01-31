Ми даремно так неуважно стежили за візитами керівника НАТО Столтенберга та глави Пентагона Остіна до Республіки Корея...

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США готові застосувати ядерну зброю для захисту Південної Кореї від можливої агресії з боку Північної. Остін так радикально пройшовся серпом по гідності Кім Чен Ина не просто так: ці бравади варто аналізувати у комплекті з учорашніми переговорами генсекретаря НАТО Столтенберга. Україна займає тут чільне місце.

Столтенберг переконував владу Південної Кореї змінити законодавство і надати важку наступальну зброю Україні: "Я закликаю Республіку Корея активізувати конкретне питання військової підтримки".

Президент Кореї, натомість, підтвердив постачання озброєнь для країн НАТО, що передають частину своїх арсеналів Україні. Це розв’яже руки нашим партнерам, зміцнивши їх боєготовність. Сеул не хоче наражатися на відвертий конфлікт з Росією та Китаєм, і не готовий в лобову давати зброю Україні.

Очевидно, домовленості Столтенберга з Сеулом були прогарантовані ядерною парасолькою Вашингтона. Кореї потрібні гарантії, що Захід її при потребі захистить, і Ллойд це публічно озвучив.

Заодно глава Пентагона принагідно дав зрозуміти, що покидьки бувають різних ґатунків: з одними вони вимушені трохи поняньчитися, але КНДР до них вже не належить. Її просто зітруть з землі, якщо Кім рипнеться.

Це також яскравий меседж перед візитом держсекретаря США Блінкена до Китаю, але про це іншим разом.

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