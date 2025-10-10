'Наши технологии готовы служить': компания Baykar выразила желание присоединиться к проектам по безопасности Черного моря

Турецкая компания Baykar за последний год значительно расширилась, она держит 60% мирового рынка боевых беспилотников, а с приобретением итальянской Piaggio Aerospace и создания совместного предприятия с Leonardo стала международной. Опираясь на свой опыт, компания готова присоединиться освоенными технологиями к проектам по безопасности Черного моря.

Об этом заявил генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар в интервью Укринформу. Он отметил, что стремится стать технологическим партнером в архитектуре безопасности Европы.

По убеждению Байрактара, основное назначение высоких технологий заключается в создании сдерживающего потенциала, чтобы предотвращать конфликты еще до того, как они начнутся.

"Согласно этой философии, наши технологии готовы служить такой цели – обеспечению стабильности в Черном море", – сказал гендиректор Baykar.

Халюк Байрактар отметил, что его компания полностью поддерживает политику и инициативы Турции по обеспечению мира и стабильности в Черном море.

Он отметил, что инновационные проекты компании постоянно расширяют ее технологические возможности, вспомнив беспилотный истребитель Kizilelma и миниатюрную крылатую ракету на основе искусственного интеллекта Kemankes.

"Благодаря этому технологическому опыту мы стремимся выйти за пределы поставки продукции и стать стратегическим и незаменимым технологическим партнером в архитектуре безопасности Европы", –подчеркнул гендиректор Baykar.

Baykar поддерживает Украину

Генеральный директор Baykar Халюк Байрактар подчеркнул, что отношения его компании с Украиной выходят далеко за пределы простого торгового договора.

"В их основе – дружба, сфокусированная на полной независимости и территориальной целостности Украины, а также дух сотрудничества. Мы уверены, что суверенное государство имеет право защищать себя – и это полностью соответствует нормам международного права. Наши решения о предоставлении помощи стали ответом на невероятное сопротивление украинского народа и искреннюю атмосферу солидарности и доброты, которую поддержали люди по всему миру. Для нас это было моральным долгом", – сказал Халюк Байрактар.

Напомним, что турецкая компания Baykar инвестировала в три в проекты в Украине – завод, сервисный центр и главный офис. Эта инвестиция составляет около 100 миллионов долларов.

"Завод, который мы построили в Украине, является очень конкретным символом нашей веры в светлое будущее вашей страны", – отметил гендиректор Baykar.

Также он рассказал, что Baykar продолжает интегрировать двигатели украинского производства в свои боевые беспилотники Akinci и БПЛА-истребители Kizilelma. Одновременно на заводе Baykar в Стамбуле проходят стажировку украинские инженеры, которые в будущем сформируют команду для работы на предприятии в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале полномасштабного вторжения Baykar присоединился к инициативе "народные беспилотники". Компания приняла решение передавать Bayraktar TB2 для ВСУ бесплатно, если волонтерские инициативы соберут на эти беспилотники деньги. А средства, сэкономленные на покупке, предложили тратить на другие нужды украинской армии или на гуманитарные нужды украинцев.

