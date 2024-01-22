Нардеп Гончаренко стал президентом важного для украинцев комитета в ПАСЕ

Народный депутат, член украинской делегации Алексей Гончаренко был избран на должность президента Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Видео дня

Об этом Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале.

"Только что меня официально назначили президентом в ПАСЕ! Я возглавил Комитет по миграции, беженцев и перемещенных лиц. Самое главное – у меня будет еще больше возможностей продвигать интересы Украины!" – отметил нардеп.

Гончаренко стал первым представителем Украины, возглавившим соответствующий комитет.