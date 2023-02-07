Блог | Орест Сохар: "Надувная" дипломатия Китая и США усиливает туман войны в Украине

Цими днями держсекретар США Ентоні Блінкен мав зустрічатися з китайським диктатором Сі Дзінпінем. Китайці та американці напередодні активно розпилювали феромони надії на результативні перемовини, сподівалися знайти точки дотику щодо України. Та запущений Піднебесною аеростат-шпигун-метеорологічний зонд, збитий американським винищувачем, вказує на одне: стосунки двох найбільших держав світу досі залишаються "надувними", Пекін та Вашингтон і далі намагаються обманути одне одного.

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Ще за тиждень до візиту американські дипломати натякали: Блінкен має у своєму портфелі чимало економічних плюшок для КНР. Американці прагнули звести ці торги виключно до питань економіки, торгівлі й технологій та Росії. Тайвань та інші болючі моменти – винести за дужки.

Розрахунок зрозумілий: китайська економіка сповільнюється, і Сі зацікавлений стабілізувати стосунки з США та їх союзниками.

Навзаєм американці очікували прогресу в "російському" питанні. Вашингтон сподівався, що Сі перестане надавати військово-технічну підтримку Путіну.

Натомість Китай запустив свій аеростат в повітряний простір США, через що Блінкен скасував свій візит. Вашингтон знову звинувачує Китай у брудній торгівлі з Росією. КНР у відповідь назвав США найбільшим ініціатором "української кризи" та порекомендував припинити постачання зброї Україні. І знову витяг на стіл тайванську карту, посилюючи трампістів напередодні президентських виборів.

США та КНР граються у "надувну" дипломатію, і не готові до реальних переговорів. Тим часом на полі бою в Україні стоятиме туман війни, під яким мається на увазі невизначеність дати та формату перемоги. Бажання двох держав вхопити одне одного за політичного чуба прямо впливає на Україну. Адже США могли ще торік надати ЗСУ достатньо зброї, щоб розгромити окупантів. Та у них немає відповідей на питання "Що буде з Росією після Путіна?". Їх не знайти без перемовин з КНР.

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