Начальник Запорожской ОВА Малашко призвал Верховную Раду усилить ответственность владельцев укрытий

Начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко инициировал обращение к главе Верховной Рады Украины по безотлагательному рассмотрению в сессионном зале изменений в действующее законодательство в части усиления административной и уголовной ответственности балансодержателей фонда защитных сооружений.

О своей инициативе он сообщил на брифинге в пятницу, 20 октября. Об этом сообщается на Telegram-канале Юрия Малашко.

По словам главы ОВА, после инспекции всех укрытий в области оказалось, что 44% объектов не способны круглосуточно принимать местных жителей или не отвечают требованиям.

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"На 604-й день войны часть балансодержателей не осознает ответственности перед обществом. Эта проблема нуждается в комплексном решении на уровне государства", - сказал Малашко и добавил, что аналогичная ситуация с укрытиями и в других регионах.

Впрочем, глава Запорожской ОВА стал первым руководителем области, кто нарушил решение проблемы закрытых и непригодных укрытий на высшем законодательном уровне.

Также Малашко подчеркнул, что постоянная опасность от вражеских обстрелов для жителей области требует от властей и органов местного самоуправления решительных шагов по обеспечению круглосуточного доступа граждан к укрытиям.

Кроме того, он поручил профильному Департаменту в течение суток обновить интерактивную карту укрытий, чтобы люди могли пользоваться объективной информацией.

Напомним, в начале октября Малашко лично инспектировал укрытие в областном центре и вместе со спасателями срезал замок на одном из хранилищ.