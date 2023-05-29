'Мы всегда будем благодарны США за поддержку': Зеленский поблагодарил всех американцев на английском языке. Видео

В последний понедельник мая, 29 числа, в США отмечают национальный День памяти (Memorial Day), в который чествуют американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооруженных конфликтах, в которых Штаты принимали участие. В этот день президент Украины Владимир Зеленский на английском обратился к американцам со словами благодарности.

Видео дня

В первую очередь он почтил мужество и самопожертвование всех граждан США, которые встали на защиту и продолжают защищать свободу. Глава государства подчеркнул – их свобода устояла благодаря людям, которые за нее боролись. Так же будет и в Украине (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Свобода основывается на храбрости лучших в своем роде и готовности молодых мужчин и женщин, которые служат своему народу в армии, стать лучшими в своем роде и сделать свою храбрость основой для будущего своей нации", – говорит гарант.

Зеленский подчеркнул, что украинцы всегда будут благодарны США и каждому американцу за их чрезвычайную поддержку. Она помогает нам победить в борьбе за свободу и против тирании РФ.

"Моя особая благодарность в этот День памяти – всем американцам разных времен: сыновьям и дочерям, родителям и матерям, братьям и сестрам, которые стали воинами. Тем, чья сила превратилась в силу свободы. Пусть наша победа, победа украинских воинов, сделает это свет ярче! Боже, благослови Америку! Слава Украине!" – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Были рассмотрены три важных вопроса – фронт, комплектование новых наступательных бригад и новые контракты на поставку оружия.

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