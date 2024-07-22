'Мы поддерживаем идею мира через силу': Майк Джонсон рассказал, как Трамп может положить конец войне в Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп может положить конец войне в Украине. При этом он подчеркнул, что республиканцы поддерживают идею мира через силу.

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Также он намекнул, что, если бы Трамп был президентом, РФ не вторглась бы в Украину. Об этом сообщает издание ABC News.

По словам Джонсона, Трамп имеет возможность поднять трубку и высказать угрозы и требования противникам по всему миру. Он заверил, что лидеры стран прислушиваются к Трампу, потому что они его в некотором роде боятся.

"Смотрите, подумайте об этом, что он сказал это в своей речи: Россия не вторгалась в Украину во время его администрации. У нас не было конфликта в Израиле, войны в Израиле, потому что Иран был усилен при Байдене. У нас не было Китая, который действовал бы так провокационно, как сейчас, по всему миру", – сказал Джонсон.

Кроме того, он заявил, что лидеры стран на саммите НАТО в Вашингтоне якобы заявили в частной беседе, что они глубоко обеспокоены нестабильностью, которую Америка проецирует на мировую арену из-за Джо Байдена и его слабого руководства.

Напомним, несколько дней назад в своей речи на съезде Республиканской партии США Трамп заявил, что может остановить любую войну телефонным звонком и вспомнил об Украине. Однако в то, что он понимает, о чем говорит, не верят даже представители его окружения.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший советник Трампа Джон Болтон заявил, что Трамп не имеет ни малейшего понятия, как закончить войну в Украине. В то же время он подчеркнул: США поддерживают Украину не из-за "добрых сердец" власть имущих, а потому, что победа нашего государства отвечает интересам Штатов.