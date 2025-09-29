'Можем поучиться у Украины': генерал НАТО призвал искать инновационные методы борьбы с дронами

Странам НАТО необходимо синхронизировать усилия для противодействия угрозам воздушному пространству Альянса. Нужно искать инновационные методы борьбы с вражескими беспилотниками, использовать опыт Украины и учиться в ВСУ ведению "дроновой войны".

Об этом сказал командующий Объединенными силами НАТО в Бранссуме (Нидерланды) генерал Инго Герхарц. С таким заявлением он выступил на панели Варшавского форума по безопасности, посвященной усилению противовоздушной обороны.

Генерал Инго Герхарц о массовом вторжении российских дронов в Польшу

Комментируя вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши генерал отметил, что к противодействию беспилотникам были привлечены истребители.

"Хорошая новость заключается в том, что мы в принципе что-то сделали", – сказал Герхарц.

Он пояснил, что дроны залетали в разное время, а некоторые из них быстро упали сами, поэтому из 20 БПЛА было сбито только три.

"Мы не можем позволить себе сбивать беспилотники стоимостью две или три тысячи долларов ракетами стоимостью миллион. Мы все знаем, что это неэффективно, и мы не смогли бы это долго поддерживать, если бы пришлось. Поэтому теперь нам нужно найти другие решения и вложить больше ресурсов в различные сферы", – сказал Герхарц.

Он отметил, что кроме истребителей нужны недорогие, в частности акустические, сенсоры.

Инго Герхарц призвал поучиться у Украины

Выступая на Варшавском форуме по безопасности генерал вспомнил о создании по решению Вашингтонского саммита Североатлантического альянса Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

"Мы можем поучиться у Украины, как справиться с этим вызовом, как можно как можно быстрее наполнить инновационные компании технологиями, которые уже существуют, чтобы защитить наше небо", – подчеркнул генерал.

Герхарц высоко оценил участие Евросоюза в инициативе по созданию "стены дронов", которая будет способствовать миссии НАТО "Страж востока".

"Сейчас очень важно дополнять и синхронизировать эту деятельность в различных сферах – наземной, воздушной кибербезопасности и т.д.", – сказал Герхарц.

В то же время он отметил, что темпы работы НАТО тормозит чрезмерная бюрократия, особенно в области закупок.

"Разработка истребителя шестого поколения или боевого танка следующего поколения занимает годы и на это надо много денег, но системы противодействия малым БпЛА, технологии, которые уже существуют, – это то, что мы действительно должны внедрять прямо сейчас, а не годами. Их нужно внедрить за месяцы", – подчеркнул генерал.

Как сообщал OBOZ.UA, координатор поддержки нашей страны при НАТО, немецкий генерал-майор Майк Келлер заявил, что Украина значительно усилила свои возможности для контрударов по военным целям врага. Особенно это касается технологии производства и опыта применения дронов. По его словам, странам НАТО есть чему поучиться, и они используют "всю собранную информацию для собственного развития".

