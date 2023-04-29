Российского президента Владимира Путина больше не пустят на территорию республики Молдова. Об этом сообщил глава правительства страны Дорин Речан, который подчеркнул, что существует черный список граждан Российской Федерации, которые больше не смогут попасть на территорию Молдовы.

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Дорин Речан не говорил о том, кто именно находится в этом списке. Хотя подчеркнул, что он может быть обнародован. Среди тех имен, которые назвал премьер-министр республики Молдова в качестве примера тех, кто не сможет больше посетить эту страну – президент Российской Федерации Владимир Путин и одиозный певец Филипп Киркоров, который недавно обещал поехать на передовую в своих любимых колготках.

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