Навіщо світу потрібна українська перемога?

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1. Зупинити звірство. Російська окупація є геноцидом. Усюди, де українці відвойовують територію, вони рятують життя та відновлюють принцип, що люди мають право не бути катованими, депортованими та вбитими.

2. Зберегти міжнародний правопорядок. Його основа полягає в тому, що одна країна не може вторгатися в іншу та анексувати її територію, як це прагне зробити Росія. Очевидно, що загарбницька війна Росії є незаконною, але правопорядок не захищає себе.

3. Закінчити епоху імперії. Це може бути остання війна, яка ведеться за колоніальною логікою, що іншої держави та народу не існує. Але цей переломний момент досягається лише за умови програшу Росії.

4. Захищати мирний проект Європейського Союзу. Війна Росії спрямована не лише проти України, а проти ширшої ідеї, що європейські держави можуть мирно співпрацювати. Якщо імперія переважає, інтеграція провалюється.

5. Дати шанс верховенству права в Росії. Поки Росія веде імперські війни, вона перебуває в пастці репресивної внутрішньої політики. Прийдешні покоління росіян могли б жити краще і вільніше, але тільки якщо Росія програє цю війну.

6. Послабити престиж тиранів. У цьому столітті тенденція була до авторитаризму, з путінізмом як силою та моделлю. Його поразка від демократії змінює цю тенденцію. Фашизм – це сила, і він дискредитується поразкою.

7. Щоб нагадати нам, що демократія є кращою системою. Українці засвоїли ідею, що вони самі обирають собі лідерів. Ризикуючи, щоб захистити свою демократію, вони нагадують нам, що всі ми повинні діяти, щоб захистити нашу.

8. Зняти загрозу великої війни в Європі. Протягом десятиліть сценарієм регіональної війни було протистояння з СРСР, а потім з Росією. Перемога України усуває цей сценарій, роблячи неправдоподібним ще один російський наступ.

9. Зняти загрозу великої війни в Азії. В останні роки китайське вторгнення на Тайвань було провідним сценарієм глобальної війни. Українська перемога вчить Пекін, що така наступальна операція є дорогою і, швидше за все, провалиться.

10. Запобігти поширенню ядерної зброї. Україна відмовилася від ядерної зброї. Потім вторглася Росія, ядерна держава. Якщо Україна програє, країни, які можуть створити ядерну зброю, відчують, що їм потрібно це зробити, щоб захистити себе.

11. Зменшити ризик ядерної війни. Перемога України зменшує ймовірність двох основних сценаріїв війни за участю ядерних держав і загалом протидіє розповсюдженню ядерної зброї. Ніщо так не зменшить ризик ядерної війни, як перемога України.

12. Щоб запобігти майбутнім війнам за ресурси. Крім того, що російська група "Вагнера" є послідовним виконавцем військових злочинів, російська ПВК "Вагнера" захоплює мінеральні ресурси насильством, де тільки може. Тому й бої в Бахмуті.

13. Гарантувати постачання продовольства та запобігти голоду в майбутньому. Україна годує більшу частину світу. Росія погрожує використати цю їжу як зброю. Як сказав один російський пропагандист, "голод – наша єдина надія".

14. Прискорити перехід від викопного палива. Путін показує загрозу, яку становить вуглеводнева олігархія для майбутнього. Його вепонізація джерел енергії прискорила перехід до відновлюваних джерел. Так буде продовжуватися, якщо Росія програє.

15. Затвердити цінність свободи. Незважаючи на те, що вони мають усі підстави визначати свободу проти чогось – російської окупації – українці нагадують нам, що свобода насправді потрібна для чогось, права бути людьми, якими вони хочуть бути, у майбутньому, яке вони можуть допомогти сформувати.

Українці дали нам шанс перевернути це століття, шанс на свободу та безпеку, яких ми не змогли б досягти своїми силами, ким би ми не були. Все, що ми повинні зробити, це допомогти їм перемогти.