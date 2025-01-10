В этом году православная Пасха (20 апреля) совпадает с католической, что бывает далеко не всегда: прошлый раз — аж в 2017-м, а следующий раз — в 2028-м.

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Так что мы можем ждать соответственно чего-то особенного. И Sky News (конечно, независимо от этих соображений) уже "назначило" мирное соглашение именно до Пасхи, что чудесно совпадает со 100 днями после инаугурации Трампа, о которых говорит спецтрамп по вопросам Украины и мордора Кит Келлог: 100 дней заканчиваются в самом конце апреля.

При этом из последних заявлений Трампа совершенно однозначно вытекает, что НАТО нам даже не будут обещать. Но тогда должны быть иные сильные гарантии безопасности Украины, о чём, кстати, говорил и наш президент в трёхчасовом мат-интервью (лично мне такая форма очень понравилась — поддерживаю, ибо сейчас иначе и не стоит!), которое он дал известному в Америке трампомасковцу.

Такими гарантиями, в частности, могут быть войска стран Европы на той территории Укоаины, которая подконтрольна ВСУ, и/или членство Украины в не так опасном для рф антикитайском блоке AUKUS, где, между прочим, нет злосчастных Венгрии и Словакии с их постоянным шантажом Украины, зато есть и Соединённые Штаты, и Соединённое Королевство, и даже Австралия; нужно будет только добавить к этому членству определённые конкретные гарантии Украине и соответственно её обязательства с учётом мощности и опыта ВСУ, что в противостоянии Китаю может быть Главной стране мира весьма полезно.

Однако Трамп тогда должен немножко закрыть рот своему верному — пока что! — Маску (уже успевшему рассориться с UK и Стармером лично), чтобы не мешал, а то лезет, генияка гадкая, во все дырки.