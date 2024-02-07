Минветеранов в Украине нужно перезапустить 'с нуля', – Гудыменко

Бездействие и неэффективная государственная политика привели к кризисной ситуации в вопросах защиты и социальной адаптации ветеранов, поэтому решение об отставке министерши Юлии Лапутиной уже даже "перезрело" в своей неотложности. Теперь важным вызовом является перезапуск деятельности не только профильного министерства, но и системы в целом.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мечта" Юрий Гудыменко рассказал в интервью РБК.

"Три года под руководством Лапутиной можно считать потерянными для ветеранской политики. Это стало очевидно еще в начале полномасштабного вторжения. Тогда было понятно, что Министерство банально не справляется с тем, что реальность начала меняться. У нас в стране до сих пор работает советская логика: ветераны есть, но не стоит их "подсвечивать". Вся система построена на "льготах", то есть государство само создало предпосылки для коррупционных рисков и ощущения унижения ветеранов. Сейчас на фронте около миллиона защитников, и это количество постоянно увеличивается. Ни одно государство, тем более наше, с дыркой в бюджете, разрухой, крахом экономики, разбомбленными зданиями, оккупированными территориями, не может себе позволить льготы на полтора миллиона человек", – комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, отставка Юлии Лапутиной вызвана продолжительным бездействием Министерства ветеранов, о чем неоднократно отмечало ветеранская община.

"Юлия Лапутина – хороший человек, но не подходила на должность министра такого глобального направления. Ведь изменения в ветеранской политике необходимо "выгрызать" из парламента, Кабинета Министров, Офиса Президента. И самое важное – быть готовым создать новую систему, поскольку старая недееспособна. Мы не можем допустить, чтобы сотни тысяч защитников чувствовали себя использованными, ограниченными в возможности вернуться обратно в общество. Во многих странах подобная практика означала, что ветераны становились не силой защиты, а расшатывающей государство изнутри. Вся история с Минветом должна перезапуститься "с нуля". При Юлии Лапутиной 40% штата министерства не заполнены, а остальные занимают должности исполняющих обязанностей. С одной стороны, некому работать, с другой – новому министру будет легче собрать свою команду для качественных перемен", – подчеркнул Юрий Гудыменко.