Мэр Запорожья Куртев призвал Зеленского ввести военную администрацию из-за угрозы захвата власти пророссийскими силами

Мэр Запорожья Анатолий Куртев обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой ввести военную администрацию в Запорожье из-за угрозы захвата власти в городе пророссийскими партиями. В частности, речь идет о политических силах "ОПЗЖ" и "Шария". "Пусть лучше город возглавит военный или правоохранитель, мы не дадим сдать город".

На своей официальной странице в Фейсбук Анатолий Куртев опубликовал фото полного текста обращения к Президенту о попытке политического переворота в г. Запорожье.

В частности в документе отмечается: "С начала полномасштабного вторжения ни один из депутатов нашей фракции не оставил прифронтовое Запорожье, в нескольких десятках километров от которого идут боевые действия, и продолжил работать, обеспечивая вместе с депутатским большинством поддержку военных, прием тысяч переселенцев, обороноспособность города, сотрудничество с международными донорами, защита критической инфраструктуры, а в дальнейшем и выполнение всех поставленных Вами задач.

К сожалению, ситуация в депутатском корпусе городского совета кардинально изменилась. Это связано с манипуляциями новоназначенного председателя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, который стремится единолично захватить власть в городе и с этой целью оказывает давление на депутатов Запорожского городского совета, кулуарно собирает подписи с запрещенных пророссийских партий. Чтобы коалиция большинства в городском совете Запорожья состояла именно из партии Шария, ОПЗЖ, подконтрольной Медведчуку, и сателлита ПИ Оппоблок - "Единение". Это полностью противоречит нормам действующего Законодательства Украины.