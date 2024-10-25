По утончённому лицемерию и дерзкой изворотливости самопровозглашённого президента Беларуси можно считать вторым Талейраном, а если рассматривать только тех, кто ещё жив, то он, безусловно, по этим качествам первый и непревзойдённый в мире.

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Чтобы призвать очень дружеское пуйло (которое он любит доить и не хочет трогать и с которым они оба друг друга терпеть не могут) уйти вон из Украины, но призвать к этому так, чтобы дать ему сохранить лицо, он (вот кто, оказывается, постоянно вдохновлял убитого недавно министра иностранных дел Макея!) изобрёл на удивление прекрасную формулу — мол, россия уже победила, все цели успешно достигнуты, Украина демилитаризирована и денацифицирована на долгие годы, так что можно всё заканчивать, слава победителю путину!

Из последнего: разговоры о привлечении к войне в Украине корейских военных это дурость, ибо втягивание в конфликт любой другой страны неизбежно приведёт к эскалации и к вмешательству НАТО, потому, например, для Беларуси такое невозможно.

!!! Здесь — одновременно: отмежевание от участия кндр в войне; прямое указание на то, что Беларусь на такое же не пойдёт; между делом — косвенный упрёк НАТО в нерешительности; а заодно — путин фактически назван дураком.

Но это ещё не шедевр. Шедевр — вот: Беларусь никогда не давала россии разрешения на использование своей территории для нападения на Украину, просто происходили учения, после которых путин мог выводить свои войска через Минск, а мог — через Киев и решил через Киев, ибо это было, очевидно, спровоцировано, но то его войска, и путин имеет право их выводить с учений любым способом (кстати, вариант с возможным выводом через Минск — тоже намёк интересный).

Так что это был такой вот ВЫВОД ВОЙСК с учений. Талейран от зависти нервно курит, хотя в гробу костям курить нельзя.