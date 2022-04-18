Министр иностранных дел республики Беларусь Владимир Макей обратился к руководителям внешних политических ведомств стран Евросоюза с призывом разморозить диалог между странами ЕС и РБ и преодолеть тот "ледниковый период", который начался между ЕС и Беларусью после подавления белоруским режимом протестов граждан РБ против фальсификации результатов выборов президента РБ 2020 года.

С того времени страны цивилизованного мира не признают Александра Лукашенко законным президентом РБ. А после того, как в 2022 году белоруский диктатор предоставил территорию своей страны в качестве плацдарма для нападения России на Украину, санкции против Белоруси стали только усиливаться и на этом фоне говорить о нормализации отношений между ЕС и РБ, мягко говоря, наивно. Тем более, что сам Лукашенко постоянно обвиняет коллективный Запад в попытках действовать против России и Беларуси, уничтожить его режим, подорвать стабильность в его собственной стране и т.д. А России Лукашенко выражает всяческую поддержку: от согласия с проведением так называемой "специальной операции" Владимира Путина до заявлений, что эта операция была необходима для предотвращения, якобы, предотвращения агрессии Украины.То против оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, то против самой Беларуси, а то против РФ. Досужая болтовня Александра Лукашенко давно уже воспринимается в цивилизованном мире да и в его собственной стране в качестве темы для анекдотов, а не для политических комментариев. И становится очевидным, что с человеком, который столь преданно пытается выслужиться перед российским диктатором, разговаривать не о чем и не зачем.

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Тем не менее, тот факт, что Владимир Макей обратился с письмом к внешнеполитическим ведомствам стран ЕС является очевидным сигналом со стороны белорусского политического режима. Сам глава Белоруского МИДа конечно никогда не стал бы писать такое письмо. Любой его шаг согласовывается с намерениями Александра Лукашенко. и когда Макей подчеркивает, что Беларусь не может быть втянута в войну, так как на ее территории и в ее истории было уже немало войн. Это тоже сигнал цивилизованному миру, что по крайней мере белорусские военнослужащие не будут участвовать в войне против Украины.

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