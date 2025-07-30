Лондонский суд подтвердил нашу правоту: Порошенко прокомментировал вердикт по делу ПриватБанка

Верховный суд Великобритании подтвердил: национализация "ПриватБанка" была правильным решением. Украине должны вернуть почти 5 миллиардов долларов

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Об этом написал пятый президент Петр Порошенко в соцсетях.

"Когда в 2016 году мы это сделали, то спасли финансовую систему Украины. Не позволили проходимцам потянуть за собой всю экономику государства на дно", – констатирует Порошенко.

"Сегодня Лондонский суд подтвердил нашу правоту. Особая благодарность тогдашней главе НБУ Валерии Гонтаревой и всей команде, которая включилась в это нелегкое дело. Вместе мы спасли деньги вкладчиков. Не позволили обесценить гривну. Удержали стабильность. Именно благодаря своевременной национализации "ПриватБанк" стал ключевой опорой банковской системы во время войны, в том числе и в 2022 году", – напоминает лидер оппозиции.

"Украине и украинцам должны вернуть почти 5 миллиардов долларов. Это не просто вердикт суда. Это исторический приговор схемам, жадности и безнаказанности. Этот приговор – это не только о прошлом. Это сигнал на будущее. Ни один, кто подумал, что он выше закона и справедливости – не избежит ответственности", – резюмирует Петр Порошенко.