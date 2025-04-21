Краткий курс КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА УКРАИНЫ для Трампа-Венса-Виткоффа.

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В последнее время команда Трампа в контексте предпосылок завершения войны слишком часто упоминает конституцию РФ. В то же время я не слышу никаких ссылок на наш Основной Закон, который международные эксперты всегда оценивали как демократический и прогрессивный.

Далее текст на языке оригинала.

Отож коротко і популярно нагадаю важливі ПРИПИСИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ.

1. Про територіальний устрій України.

Стаття 133 Розділу IX "Територіальний устрій України" подає ВИКЛЮЧНИЙ перелік складових адміністративно-територіального устрою України:

"До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатськв, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь".

2. Про зміну території України.

Стаття 73 Розділу III "Вибори. Референдум" однозначно визначає, що

"Виключно Всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України".

Принагідно підкажемо американським перемовникам, що так звані "псевдореферендуми" на окупованих територіях України не мають ЖОДНОГО правового підґрунтя з огляду на вимоги нашої Конституції та приписи чинного законодавства.

В разі, якщо б навіть Президент або Верховна Рада вирішили змінити вимогу ОБОВʼЯЗКОВОСТІ згоди УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ для зміни території нашої Держави, то вони НЕ ЗМОЖУТЬ цього зробити, знову таки, без Референдуму.

Нагадаю також, що Розділ III та відповідно вищезгадану статтю 73, як визначальні для конституційного ладу України, захищено 156 статею Розділу XIII "Внесення змін до Конституції України. В цій статті чітко прописано, що в разі внесення змін до Розділу XIII "Внесення змін до Конституції України" та за умови їх прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України вони "ЗАТВЕРДЖУЮТЬСЯ ВСЕУКРАЇНСЬКИМ РЕФЕРЕНДУМОМ".

Як бачимо, ОСНОВНИЙ ЗАКОН УКРАЇНИ однозначно передбачив, що питання ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ в контексті ЗМІНИ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ можуть бути вирішені ЛИШЕ за згодою УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ шляхом голосування на ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ РЕФЕРЕНДУМІ.