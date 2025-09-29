Провідні державні та приватні підприємства оборонно-промислового комплексу, які визнані критично важливими для економіки України в умовах воєнного стану, тепер зможуть бронювати до 100% своїх працівників, навіть якщо в останніх є проблеми з військовим обліком.

Ще рік тому NAUDI ініціювала перед урядом недопущення мобілізації офіційно працевлаштованих співробітників підприємств галузі під час звірки даних у ТЦК та СП. Сьогодні ця ініціатива набула законодавчого оформлення.

У другому читанні парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроєкт №13335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану". Документ дозволяє бронювати працівників підприємств ОПК навіть за наявності труднощів із військовим обліком.

Законопроєкт передбачає, що:

бронювання працівників можливе строком на 45 днів;

працівник може бути заброньований лише один раз на рік, що не звільняє його від відповідальності за порушення;

роботодавець має право звільнити працівника, якщо він не усунув порушення військового обліку вчасно.

Це рішення дозволяє нашим підприємствам працювати без ризику втрати ключових фахівців і зберігати виробничі потужності на повну. Дякуємо нашим колегам з Української Ради Зброярів, Олександру Камишіну, народним депутатам Галина Янченко, Герману Сметаніну, співавторам законопроєкту David Braun, Олександр Завітневич та всім, хто долучився до роботи над цією ініціативою.