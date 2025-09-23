22 сентября Президент Молдовы Майя Санду в своём обращении к гражданам накануне состоявшихся 28 сентября парламентских выборов предупредила о серьезных угрозах со стороны России. Санду заявила, что в случае победы пророссийских политических сил, страна может стать плацдармом для проникновения российских войск в Одесскую область. Она подчеркнула, что это приведёт к дестабилизации всего региона и поставит под удар безопасность не только Молдовы, но и соседних государств. Президент подчеркнула, что Кремль тратит сотни миллионов евро на подкуп избирателей и имеет сообщников внутри Молдовы. Она призвала граждан не допустить прихода к власти политиков, могущих поставить под угрозу мир и будущее страны.

Действующий премьер-министр Республики Молдова (РМ) Дорин Речан также предупредил о риске фальсификации голосов в ходе парламентских выборов в стране. По его словам, на выборах 2024 года около 8% голосов были подтасованы, тогда как "цель на этот год ещё выше, поскольку РФ и финансируемые ею преступные группировки поняли, что единственный способ победить прозападное правительство как демократию – это голосование.

В то же время Д.Речан подчеркнул, что государственные учреждения действуют и практически ежедневно принимают целенаправленные меры против тех, кто организует фальсификацию результатов голосования, а также – против финансирования других видов незаконной деятельности, таких как пропаганда и распространение ложной информации. Премьер заверил, что эти усилия будут продолжены. Лидеры провластной партии "Действие и солидарность" (PAS) рассказали электорату Молдовы о семи реальных угрозах для страны, которые, вероятно, появятся в случае победы на парламентских выборах пророссийских сил. В целом, PAS настаивает на том, что результаты голосования решат, отдадут ли Молдову РФ, продолжит ли страна интеграцию в ЕС.

В поддержку своего заявления PAS организовала символическое голосование с двумя ящиками: один за "мир, развитие и модернизацию", а другой – за "бедность, ложь и преступность". Спикер парламента Игорь Гросу предупредил, что все строительные работы, инициированные партией PAS, остановят и прекратят выплату компенсаций за энергоресурсы, если власть перейдёт в руки пророссийских сил. Премьер-министр Дорин Речан утверждает, что реформу правосудия нельзя провести за один день или год, но правительство продемонстрировало свою борьбу за справедливость.

По его словам, если пророссийские силы придут к власти, "беглецам, которые сегодня скрываются от правосудия, позволят вернуться домой, и их встретят с хлебом и солью", а Кремль назначит преступников в руководство РМ. Вице-спикер парламента Дойна Герман предупредила, что пророссийское правительство может лишить граждан свободы передвижения по Европе, которой они сейчас пользуются, поскольку Молдова потеряет безвизовый режим, депутат Лилиан Карп заявил, что прокремлёвское правительство может заблокировать процесс вступления страны в ЕС и установить в Молдове полицейский режим, министр образования Дан Перчун предупредил, что в случае п обеды пророссийских партий, Молдова потеряет и свободу, и демократию. По его словам, PAS ведёт борьбу "не с Додоном, Влах и Чебаном, а с Россией". Министр иностранных дел Михай Попшой предупредил, что прокремлёвские силы лишат диаспору права голоса, если придут к власти. Депутат Марчела Адам считает, что прокремлёвские силы превратят РМ в государство, подконтрольное РФ, где "молдавские дети станут пушечным мясом для путинских войн".

В Молдове полиция провела сотни обысков из-за подозрения, что РФ готовит беспорядки во время выборов. 22.09.2025 ряд СМИ, в частности Радио Свобода и Deutsche Welle, опубликовали новость о том, что в Молдове менее чем за неделю до парламентских выборов было проведено 250 обысков и рестовано более чем 100 человек по подозрению в попытке России дестабилизировать ситуацию в стране и повлиять на результаты голосования. "Обыски связаны с уголовным делом о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации, которые координируются с РФ через преступные элементы", - говорится в заявлении национальной полиции Молдовы. В пресс-релизе полиция уточняет, что к возможным дестабилизационным действиям также были причастны криминальные элементы. Результатом обысков стало задержание 74 человек. Всего по уголовному делу фигурирует 111 человек. По результатам 250 обысков правоохранители изъяли паспорта, сим-карты, деньги, банковские карты иностранных государств, оружие, палатки. В течение сентября 2025 это уже не первая серия обысков по аналогичным делам.

При этом депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан заявил, что "Россия использует Беларусь для атаки на Европу и хочет сделать то же с Республикой Молдова". Сегодня Москва хочет превратить Республику Молдова в такой же спутник в войне против европейских демократий. Следовательно, чем ближе Молдова к Евросоюзу, тем больше растёт российская агрессия для сдерживания её европейского курса". Комментируя продолжающуюся в Молдове предвыборную кампанию, румынский политик обратил внимание европейской общественности на распространение в РМ таких явлений как подкуп избирателей непосредственно из Кремля, незаконное финансирование пророссийских политиков и проведение дезинформационной кампании антиевропейского содержания. Также З.Мурешан привлёк внимание своих коллег по ЕП к тому, что Россия хочет использовать нынешние выборы в парламент Молдовы 28 сентября с.г. чтобы привести к власти пророссийские силы, а затем использовать РМ в своих войнах против европейских демократических государств.

Президент РМ Майя Санду, выступая перед участниками саммита активных молдаван в диаспоре, прошедшем в Потсдаме (ФРГ), заявила, что граждане Молдовы, независимо от того, где они находятся, могут играть решающую роль в принятии важных решений для будущего своего родного государства. Как подчеркнула М.Санду, "выбор, который молдоване делают сейчас, определит, смогут ли они построить сильное, единое и уважаемое в мире государство – Молдову, которое в ближайшее время станет частью Европейского Союза.

Молдавские аналитические центры регулярно выявляют и опровергают российские нарративы, направленные на дискредитацию действующей власти, соблюдающей прозападный курс. В свою очередь, правоохранительные органы РМ разоблачают агентов влияния РФ, например, такую ​​структуру как некоммерческая организация "Евразия", использующая церковников, молодёжь и педагогов для распространения пророссийских месседжей. "Евразия" построила на территории РМ целые сети, которые работают, в частности, над организацией антиправительственных и антизападных митингов и демонстраций, проплаченных российской стороной за наличные деньги и криптовалюту. Официальный Кишинев не исключает, что пророссийские силы планируют провокацию после выборов, чтобы дестабилизировать ситуацию. Правоохранители уже тестируют свою реакцию на такие действия.

Приход пророссийских сил к власти в Молдове может создать серьёзные риски как для самой страны, так и для региона Восточной Европы. Если РМ лишится проевропейского курса, это повлияет на логистику, безопасность и политическую стабильность во всей Восточной Европе. Выборы в Молдове превращаются в арену борьбы между демократическими ценностями и авторитарным влиянием Кремля. Потенциальный приход к власти в РМ пророссийских сил – это не просто внутреннее политическое изменение, а установление нового геополитического баланса по всему региону. При этом, в большей степени, все последствия ощутят в Румынии и Украине. Пророссийские партии могут заблокировать реформы, необходимые для вступления Молдовы в ЕС, что поставит под угрозу стратегический курс страны. Президент Майя Санду предупредила, что Молдова может лишиться уважения на международной арене, если изменит геополитический вектор. На фоне выборов возможно усиление сепаратизма в РМ. Ожидается активизация пророссийских настроений в Гагаузии и Приднестровье, что может привести к дестабилизации страны. Кроме того, присутствие российских войск в Приднестровье создаёт потенциал для провокаций и дестабилизации ситуации на границе. Возможно использование Молдовы против Украины. В случае пророссийского реванша Москва превратит РМ в плацдарм для гибридных действий против Киева.

В последние четыре года Молдова позиционирует себя как союзника Украины и Европы, подчёркивая, что мир в молдавском государстве – это результат украинского сопротивления российской агрессии. Успешная евроинтеграция РМ, вне всякого сомнения, значительно усложнит для России использование Молдовы как плацдарма для дестабилизации региона Восточной Европы.