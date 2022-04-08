Когда Путин сядет, повинны ли в войне все граждане России и какую цену Россия заплатит за преступления? Интервью с Малюськой

После Бучи, Ирпеня, Бородянки, Чернигова, Мариуполя, Мелитополя, Харькова и других украинских трагедий – главный вопрос: когда рашисты ответят за содеянное? Когда Путин окажется в Гааге? Как Украине добиться репараций и как изменить отношение западных партнеров к войне с "глубокой обеспокоенностью" на истинное сочувствие? Правда ли, что убивавшие, насиловавшие и пытавшие украинцев преступники могут остаться безнаказанными?

Есть компетентный человек, который знает ответы на эти вопросы и входит в состав представительства Украины на переговорах с российской стороной. Это министр юстиции Украины Денис Малюска – именно он стал гостем моей авторской программы "Орестократия".

– Господин министр, доброго здоровья. Сейчас самая актуальная тема – Буча, Гостомель, Бородянка… Преступления российских войск в Киевской области. Скажите, пожалуйста, что это было: геноцид, военные преступления? Как бы вы это инкриминировали?

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– Это точно несколько типов военных преступлений сразу. Не один – они разноплановые. Разновидностей военных преступлений много, речь идет и об изнасилованиях, и об убийствах гражданского населения, и о грабежах и изъятии имущества… Все это – военные преступления, об этом написано и в Женевской конвенции, и в других международных актах, регулирующих правила войны. Мы имеем дело с огромным количеством военных преступлений.

Относительно геноцида – здесь вопрос юридической квалификации несколько сложнее, поскольку многое зависит от умысла, а что в головах этих зверей происходило, когда они вытворяли такое в Буче, Гостомеле и других городах, мне сказать сложно, это должно установить следствие. После установления фактов, какие были приказы, кому приказывали, что управляло этими "товарищами", будет понятна юридическая квалификация. Однозначно: это военные преступления, а какой тип военных преступлений – следует устанавливать.

– Вы можете сказать, в чем принципиальная разница между военными преступлениями и геноцидом?

Ответ на этот вопрос – далее в "Орестократии":

– Вы, наверное, видели недавнюю публикацию одного из кремлевских технологов Тимофея Сергейцева, считающего, что украинская нация не должна существовать и нужно уничтожать украинцев по определению?

– Безусловно. Именно такими мотивами руководствовались те, кто убивал людей в Буче. По-моему, это признак геноцида – потому речь об этом и идет.

– Скажите, пожалуйста, как производится документирование российских преступлений в Украине? Чтобы это было доказательным – с точки зрения международного права.

– Этот вопрос лучше прокомментировала бы Генеральная прокуратура или органы следствия. Сейчас следствие ведут следователи Службы безопасности Украины, частично – ДБР. Но базовые вещи в общем доступе, их можно спокойно комментировать. Создана международная следственная группа, в частности, с нашими восточноевропейскими партнерами, задействованы, как я уже сказал, следователи из Украины координирует эту работу Генпрокуратура. Однако большинство доказательств собирают в рамках уголовных производств, открытых внутри Украины. Речь идет о более тысячи уголовных производств, они обрабатываются нашими правоохранителями. Доказательства собирают, процессуально оформляют – для того, чтобы международное сообщество им больше доверяло, чтобы не было тезисов о том, что мы что-то скрываем, искажаем... Поскольку вопрос в значительной степени политизирован, мы стараемся по максимуму работать с партнерами.

Самый свежий пример: на днях свою помощь предложил министр юстиции Франции и пообещал направить в Украину своих экспертов – судебно-медицинских и специалистов по баллистике, чтобы они помогали проводить экспертизу и создавать надлежащую доказательную базу в Украине. Это лишь один из примеров, нам важно привлекать как можно больше иностранных партнеров к такой работе – доказывать факты совершения военных преступлений военнослужащими Российской Федерации на территории Украины.

– Было заявление Госдепа США о том, что они поддерживают создание такой международной группы. Но есть ли уже в ее составе американские прокуроры?

– Нет, но, опять же, это не решающий или ключевой фактор. Дело в том, что Соединенные Штаты не ратифицировали Римский статут – соответственно, они не являются участниками Международного уголовного суда. Насколько я понимаю, в рамках этой организации они могут помогать и помогают – в плане сбора доказательств. Возможно. Детали этой информации открытыми быть не могут, потому что, в любом случае, такая информация не разглашается. Но США не являются страной, финансирующей Международный уголовный суд или участвующей во внутренней организационной деятельности. Для этого есть страны Евросоюза, и с ними у нас налажено сотрудничество.

По поводу заявлений Байдена – это тоже очевидные вещи. Преступления были совершены, тех, кто их совершал, нужно преследовать, и такое преследование на международном уровне возможно в трех аспектах.

Первый – преследование согласно национальному законодательству других стран. Уже довольно много стран ЕС возбудили уголовные производства у себя, внутри страны, – за военные преступления, совершенные Российской Федерацией.

– В Украине?

– Именно – за преступления, совершенные в Украине. Уголовные производства возбуждены за границей, потому что здесь действует так называемая универсальная юрисдикция. Где бы это преступление ни было совершено, другая страна может преследовать в уголовном порядке таких преступников. Военные преступления опасны независимо от того, где они совершены. И, по юрисдикции отдельных европейских стран, такие производства уже есть.

Второй аспект – возможность преследования за военные преступления в рамках Международного уголовного суда (Гаагского трибунала), где абсолютно спокойно можно привлечь к ответственности за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Единственный барьер в Международном уголовном суде – преследование за преступление агрессии. Россия не ратифицировала Римский статут, и с этим связаны юридические проблемы.

И третий вариант, третья опция – создание отдельного трибунала. По примеру Югославии, скажем. И смысл такой трибунал создавать исключительно в рамках преступления агрессии, то есть того, на что не распространяется юрисдикция Международного уголовного суда. Преступление агрессии, совершенное Российской Федерацией и ее руководителями, очевидно, здесь даже особое расследование проводить не нужно – они официально признают, что проводят свою "специальную военную операцию". Юридически это агрессия: они напали на Украину. Доказать это несложно – стоит взять лишь указы и видеообращения Путина, этого более чем достаточно. Но ключевая проблема состоит в том, что такой трибунал нужно создавать. Это огромная организационная работа, огромное финансирование необходимо и значительный промежуток времени, потому что создать с нуля суд, причем по столь важному и в значительной степени политизированному делу… На это уйдет не один год.

– А кто должен производить? Мы должны инициировать европейское сообщество? Какая технология? Война для этого должна завершиться, или уже сегодня можно делать? Не теряем ли мы время – по вашему мнению?

– Какие страны могут сделать такой трибунал по-настоящему влиятельным? Кто выполнит приговор Путину и рашистам, если он будет вынесен? Далее в "Орестократии".

– Скажите, пожалуйста, украинские власти, МИД уже ставили перед западными партнерами вопрос о необходимости создания такого суда или сейчас пока не до этого?

Как долго Украине ждать справедливости? Смотрите "Орестократию":

– Да, но наполовину. Исполнители – это те лица, чья ответственность более очевидна. Потому что есть очевидные насильники, очевидные убийцы, и доказательства по ним можно собрать. В случае высшего руководства Российской Федерации – зависит от типа преступления. Если мы говорим о преступлении агрессии, здесь очевидно, что приказ отдал Путин и он совершил военное преступление, квалифицирующееся как агрессия. Если же мы говорим о других преступлениях, совершаемых военнослужащими РФ, то здесь, с точки зрения доказательств, сложнее, потому что, например, был ли приказ Путина уничтожать мирное население? Официальный, неофициальный, любой. Если мы это докажем – пожалуйста, вот еще одно преступление, совершенное Путиным или военным руководством государства.

Сейчас нам кажется, что командование Вооруженных сил Российской Федерации точно совершало сразу несколько военных преступлений. Не только агрессию, но и, например, убийство гражданского населения или уничтожение гражданских объектов. Пока кажется, что такие приказы были. Важно, кто отдавал их, координировал, кто разрешал.

Насчет Путина, с точки зрения доказательности, понятно: легко доказывается такое преступление, как агрессия, другие преступления – более сложная работа. Я надеюсь, что следствие выведет на него и его подчиненных и по другим военным преступлениям. Но напомню: военные преступления – не вопрос политики. С точки зрения рядового гражданина, да и не только рядового гражданина – многих из нас, очевидно, что были военные преступления, но кто их совершал… Суд – несколько иная история. Там применяется презумпция невиновности. Все доказательства должны свидетельствовать о наличии умысла вне всякого сомнения. Это сложная работа – доказать каждое конкретное преступление с каждым конкретным виновником, его фамилией и подтверждением вины.

– У меня с человеческой точки зрения вопрос. Я же правильно понимаю: каждый вояка, который был на территории Украины, вскоре будет бояться уехать за пределы России? Ибо по каждому из них должен быть ордер на международный розыск – за грабеж или другие военные преступления. До такого уровня мы можем дойти, что каждый исполнитель может быть преследован нашими странами-партнерами или Интерполом?

– Это наша цель, и это, безусловно, реалистичный сценарий.

– Разумеется. О репарациях поговорим. Насколько возможно, чтобы золотовалютный резерв Центробанка РФ, эти 300, по-моему, миллиардов, были направлены в Украину? Вообще, чего нам ожидать с точки зрения репараций – от России?

Получит ли Украина арестованные деньги Центробанка? Далее – в "Орестократии":

– Какой сценарий вы видите?

– Мне кажется, что теоретически возможен добровольный вариант, потому что россияне все же хотят снятия санкций. Они харахорятся и говорят: "Санкции не работают!", но реально санкции по ним бьют, и очень существенно, и время играет против них.

– Может ли вопрос компенсации для Украины лежать на столе вместе с перспективой ослабления санкций против России?

– Может. На самом деле, есть две опции. Первая – принудительная. Такого не было в истории, но она теоретически возможна. Более того, – законопроекты, которые это позволяют, уже есть. И в Конгрессе, в Штатах, и в ряде стран Западной Европы. Случаи есть, механизм понятен, для этого следует принять беспрецедентный закон, не имеющий аналогов, но мы понимаем, как этого добиваться, и работаем над этим.

Что касается добровольности – такая опция тоже возможна. Можно выдвинуть выплату компенсаций как условие снятия части санкций или как часть мирного урегулирования событий войны. Вопрос в том, что инструменты, чтобы требовать добровольности или принудительной добровольности, если можно так выразиться, есть у стран Запада. И мне кажется, что Штаты или другие наши влиятельные партнеры еще не решили, какой инструмент они будут использовать. Мы открыты ко всем опциям, и вопросы компенсаций мы поднимаем регулярно. Другой вопрос – найти оптимальный механизм для оформления такого рода компенсаций.

– Я правильно понимаю: все зависит от того, насколько успешно мы завершим эту войну и насколько активна будет позиция наших западных партнеров?

– Безусловно. Есть несколько факторов. Успех в войне, потому что мы можем восстанавливать инфраструктуру только на территории, которую мы контролируем. Ну и, собственно, чем быстрее война прекратится, тем меньше размер ущерба. Такими темпами, как она идет, очень скоро мы достигнем той точки, когда всех имеющихся за рубежом российских денег не хватит на восстановление. Пока кажется, что средств РФ достаточно… Но – такими темпами – может и нет.

– О какой сумме идет речь? Премьер-министр Шмигаль давно назвал цифру – 600–700 миллиардов долларов, уже даже триллион. Вы о какой сумме говорите?

– Не могу не согласиться с премьер-министром – это мой руководитель (улыбается)…

– …понятно, но о какой сумме идет речь?

Может ли Украина вообще остаться без репараций? Далее – в "Орестократии":

– Буквально на днях была обнародована информация, что Франция и Германия тайно снабжали Россию оружием в обход санкций. Премьер Польши Моравецкий заявил, что Макрон не способствует введению санкций, а Шольц вообще тормозит их. Ваша оценка, пожалуй, уже политическая: почему так происходит? Почему мы наблюдаем какое-то желание параллельной коммуникации с Россией? Деньги побеждают интересы безопасности или есть какой-то другой фактор?

Европа – за нас? Ответ в "Орестократии":

– Позвольте сложный вопрос задать. Наши переговоры с российской стороной – это очень сложный выбор между людьми и территориями. То есть: либо как можно быстрее закончить войну и пойти на какие-то территориальные уступки, либо сражаться до последнего, выгнать рашистов с территорий "ДНР" и "ЛНР" и освободить Крым. К чему вы склоняетесь?

– (Пауза).

– Сложный вопрос, согласен…

– …так у вас и предыдущие не были простыми. Этот – не столько сложный, сколько нужно долго рассказывать. Я, как и любой человек, не утративший способности рационально мыслить, безусловно, за мир – вопрос в том, на каких условиях. В том, что касается условий, требуется поддержка общества – готово ли оно к тем или иным условиям мира. Следует только так решать – в каждом конкретном случае.

Факт, исследованный наукой: чем дольше идет война, тем сложнее достичь мира. Растет количество жертв, пострадавших, увеличивается объем ущерба, и, наконец, обществу всегда сложно принять, что мести до конца не будет, а мир – всегда компромисс… Поэтому чем раньше мы достигнем мира, тем больше шансов на его имплементацию. Чем дольше будет длиться война, тем меньше шансов, что каким-то образом будет урегулирован конфликт с Россией.

Плюс у них в кармане все еще есть, хоть и дикие какие-то, инструменты влияния на Украину. И если они будут активно проигрывать войну, терять занятые до войны территории, не знаю, что удержит их от применения каких-либо чрезмерных видов оружия – ядерного, биологического, химического... О таких рисках говорят аналитики. Поэтому есть определенные риски, которые следует учитывать при выборе оптимальной модели…

– Я правильно понимаю: если перевести ваши слова с дипломатического языка на человеческий, то, очевидно, если бы решение зависело от вас, вы отталкивались бы от того, что в лобовую выиграть у Путина невозможно? Потому что мы играем в шахматы, он играет в "Чапаева" – и если будет проигрывать нам всухую, использует то же ядерное оружие либо биологическое?

Что ждет Украину и РФ? Россия – распадется? Об этом в "Орестократии":

– Виноваты ли обычные русские в том, что творит сегодня Россия и русское войско? Потому что Шольц заявил, мол, пожалуйста, не оскорбляйте россиян, они не виноваты. Как могут быть не виноваты люди, если они легитимизируют политику своего руководства, одобряют и дают карт-бланш? Или вы иначе думаете?

Виноват только Путин или весь русский народ? Далее в "Орестократии":

– Хочется закончить на оптимистической ноте. Даже не хочу спрашивать, окажется ли Путин на скамье подсудимых, спрошу: когда? Есть ли у вас ощущения? Понимаю, что это из разряда фантасмагории и все же: что подсказывает вам ваша интуиция?

Путин на скамье подсудимых – насколько это реально? Далее в "Орестократии":

– Помните: 2014 год, Запад долгое время называл войну на Донбассе внутренним конфликтом, пока российские боевики не сбили МН17? Могут ли преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и других украинских городах изменить отношение Запада к войне в Украине, сделать наших партнеров менее равнодушными, более чувствительными к ситуации? Или что для этого должно произойти?

– Я бы не использовал термин "Запад", потому что им вы покрываете много совершенно разных групп. А что касается руководства государств, то и в ситуации с Донбассом, и в ситуации нынешняя у них информация разведки была объективной, они прекрасно понимали и понимают, что происходит. События типа Бучи не то чтобы открывают глаза на то, что происходит на территории Украины, – я думаю, они и так это знают. Точнее, это, скорее, открывает глаза избирателям, а они уже меняют отношение своих политиков. Безусловно, руководство западных государств будет больше поддерживать Украину, но не потому, что они узнали что-то новое (я уверен, они знали об этом и раньше), а потому что об этом узнал их избиратель, и избиратель будет требовать реакции. Ключевая аудитория, отношение которой к войне в Украине меняется в связи с трагическими событиями в Буче и других городах, – западный избиратель.