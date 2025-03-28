Коэн: Украине следует активнее задействовать общины, в частности еврейскую, для диалога с США

На текущем этапе одним из ключевых приоритетов внешней политики Украины остается развитие стратегического партнерства с США. В связи с этим возникает необходимость поиска дополнительных каналов взаимодействия, в том числе путем активного привлечения к диалогу влиятельных громад, исторически связанных с американской администрацией и обществом.

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Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил Ариэль Коэн – доктор дипломатии и права, американский политолог, член Совета международных отношений США, старший эксперт Евразийского центра Atlantic Council, управляющий директор Программы по энергетике, росту и безопасности (EGS) в Международном центре налогов и инвестиций (ITIC) США.

Как отметил Коэн, в данном направлении недостаточно используются возможности тех громад, которые имеют налаженные и эффективные связи в США:

"На мой взгляд, не были в полной мере задействованы те общины, которые располагают устойчивыми каналами коммуникации. Это, в частности, баптистская община, украинская диаспора. Особенно стоит выделить еврейскую общину, которая имеет серьезные связи как в Израиле, так и в США. Недавно в Соединенных Штатах находился главный раввин – раввин Моше Реувен Асман. Однако этот ресурс, по моему мнению, также остается недостаточно использованным", – отметил Коэн.

"Украина сегодня не находится в положении, позволяющем игнорировать доступные дипломатические и общественные инструменты для развития международных связей", – подчеркнул старший эксперт Евразийского центра Atlantic Council Ариэль Коэн.

Следует отметить, что еврейская община США, а также государство Израиль действительно оказывают значительное влияние на формирование внешней политики Вашингтона.

Как известно, Израиль стал одним из первых государств, лидеры которого провели официальные встречи с новой администрацией США: премьер-министр Биньямин Нетаньяху был первым иностранным главой правительства, посетившим Белый дом после выборов.

Кроме того, дочь бывшего президента Дональда Трампа – Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер исповедуют ортодоксальный иудаизм и являются прихожанами движения Хабад, широко представленного также и на территории Украины.

Главный раввин Украины и руководитель общины Хабад Моше Реувен Азман принял участие в ряде мероприятий и встреч высокого уровня в Вашингтоне и штате Флорида, который является политическим центром правящей партии Америки. Визит включал встречи с представителями руководства США и участие в официальных церемониях.