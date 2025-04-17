По информации агентства Reuters и аналитиков Open Source Centre, с начала широкомасштабного вторжения России в Украину КНДР передала России не менее 15 800 контейнеров с боеприпасами, что составляет от 4,2 до 5,8 миллиона снарядов. По мнению журналистов агентства Reuters, это до половины всего объема артиллерийских снарядов, использующихся российскими войсками на фронте.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

Аналітики OSC відстежили 64 рейси до північнокорейського порту "Раджин", здійснені з вересня 2023 року по березень 2025 року чотирма контейнеровозами під російським прапором – Angara, Maria, Maia-1 і Lady R – до російських портів "Східний" і "Дунай". Цими рейсами було доставлено майже 16 тисяч контейнерів, які згодом залізницею транспортувалися на склади поблизу українського кордону.

За даними Reuters, протягом минулого року переважна більшість снарядів застосованих окремими російськими підрозділами, були з Північної Кореї. У щоденних звітах російських артилерійських підрозділів, які проаналізувало Reuters, до 100% боєприпасів, що використовувалися в окремі дні, були північнокорейського походження. В інших випадках цей показник сягав 75%.

Головне управління розвідки МОУ підтверджує масштаби цих поставок. За даними ГУР МОУ, з 2023 року КНДР поставила для потреб армії країни-окупанта понад 4 мільйони артилерійських снарядів, зокрема калібру 122 мм і 152 мм, які є основою для озброєння російських артилерійських підрозділів.

Варто зазначити, що на початок війни у армії Російської Федерації на складах довготривалого зберігання було близько 15 млн снарядів. Перші місяці війни окупантами використовувалася тактика вогневого валу — на добу застосовувалося до 70 тис снарядів. Відповідно, за даними російської сторони, за перші місяці війни, за перше півріччя, було використано близько 8-9 млн снарядів.

Та кількість снарядів, яка залишилася на складах в окупаційної армії, розміщена не в європейській частині Російської Федерації, а в основному в сибірських військових округах, у такий спосіб ускладнено логістику постачань снарядів безпосередньо з тилових районів РФ.

Переговори Москви з Північною Кореєю про можливе постачання артилерійських снарядів є наочним свідченням скрутного становища російського ВПК.

Але варто зауважити, що подібних темпів виробництва ВПК КНДР теж немає.

Зауважу, що можливості відновлення снарядного виробництва в Росії і КНДР, порівняно зі Сполученими Штатами Америки та європейськими партнерами України, набагато гірші. Так, за оцінками спеціалістів, ВПК США станом на 2023 рік міг виробляти до 24 тисяч одиниць. У 2024 році Сполучені Штати оголосили, що впродовж наступних двох років виробництво снарядів в країні зросте до 90 тисяч одиниць на місяць.

Варто не забувати і про умови зберігання снарядів виробництва КНДР. Є три категорії снарядів. Відповідно, перша, яка дає 100%-й результат, вона фактично вичерпана. Наразі окупанти використовують другу і третю категорії снарядів виробництва Північної Кореї. А відповідно, це ще запаси від часів минулого століття.

За даними ГУР МОУ, їхня якість настільки низька, що 50% взагалі не спрацьовують, а друга потребує перевірки та відновлення.

"Й маємо зазначити, що рашисти дійсно бідкаються на систематичний масовий брак у боєприпасах з КНДР. Причина цього - те, що боєприпаси достатньо старі й були вироблені у 70-80-х роках, тобто на низьку якість накладаються й строки зберігання", - зазначив представник української розвідки..

За інформацією Defense Express, цілком можливо, що КНДР більше не зможе за короткий строк відправляти таку величезну кількість боєприпасів. Справа в тому, що вже у 90-х роках КНДР залишилась без підтримки з боку СРСР із паралельним скороченням допомоги від Китаю. Й у країні банально почало не вистачати грошей навіть на їжу й у середині 90-х країну охопив голод, який з 1995 по 1999 рік, за найбільш песимістичними оцінками, забрав життя 3 млн осіб.

Й цілком можливо, що ситуація зі снарядами з КНДР повторить долю снарядів з Білорусі, яка залишилась без їх запасів.

Утім, крім артилерійських снарядів, Північна Корея передала Росії ракетні системи та далекобійні артилерійські установки. За даними української сторони, у Курську область було направлено і північнокорейські підрозділи. Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов наприкінці лютого заявив, що Північна Корея з кінця 2024 року також поставила в Росію 120 самохідних артилерійських установок великої дальності і 120 реактивних систем залпового вогню, деякі з яких були зафіксовані в Курській області.

Наприкінці 2023 року Росія почала завдавати ударів по Україні північнокорейськими балістичними ракетами. За даними ГУР МОУ, до початку 2025 року Пхеньян поставив Росії 148 балістичних ракет КN-23 і КN-24.

Зазначу, що Північна Корея отримує від Росії близько 1 мільйона барелів нафти за постачання снарядів, перевищуючи санкційний ліміт на 500 тисяч барелів на рік. Таким чином, КНДР вирішує проблему утилізації старих боєприпасів і поповнює запаси пального, маніпулюючи Росією, що є типовою тактикою Путіна, коли стратегічні партнери обводять його.

Менше з тим, ця співпраця становить загрозу не лише для України, а й для стабільності у Східній Азії, де вплив Пхеньяну вже викликає тривогу у сусідів.

Північна Корея може наростити обсяги постачання озброєнь до Росії. Нагадаю, посол РФ у Пхеньяні нещодавно оголосив про будівництво нового автомобільного мосту через річку Туманган поруч зі старим мостом Дружби.