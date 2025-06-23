Ми вже звикли до того, що президент Трамп періодично повертається до негативних, а інколи навіть відверто ворожих оцінок, щодо України і українського народу, а особливо щодо президента Зеленського.

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Навряд чи є необхідність глибокого аналізу причин такого ставлення і до нашої країни і до законно обраного президента. Можна цілком допустити, що Зеленський не подобається Трампу, але це не може бути належним аргументом для міжнародної політики. Далеко не всім українцям подобається Трамп, але це майже не впливає на доброзичливе ставлення українців до американського народу.

Разом з тим, не можна ігнорувати те, що особисті відносини і взаємні симпатії керівників держав, особливо дружніх, мають важливе значення до взаємостосунків між країнами і народами. Але, загальновизначений принцип повинен діяти - поваги заслуговують ті керівники держав, які на законних підставах обрані народом. І зовсім є недопустимим, коли негативне відношення до того чи іншого глави держави, переноситься на увесь народ.

Причини нелюбові Трампа до Зеленського добре відомі і вже багато разів аналізувались світовими інформаційними агентствами. Відомо і як український народ відноситься до характеристики і оцінки діяльності Зеленського з боку Трампа - переважна більшість українців вважають такі оцінки не справедливими і помилковими. При цьому українці не повністю розуміють, який президент України влаштує Трампа. Може статися так, як було з Путіним, який двічі вітав Януковича з обранням президентом України, а український народ його прогнав. Тобто, щоб не вийшло так, що коли будуть належні можливості провести вибори і українці оберуть собі нового президента, а він знову не сподобається Трампу. Що тоді робити?

Путін чітко заявляє який його влаштує президент України - той який підпише акт капітуляції перед Путіним, але такий президент не може подобатись українцям і ніколи не буде обраним.

Переконувати Трампа у тому, що він помиляється щодо України, її керівництва і щодо причин та характеру війни, яку веде Путін проти України, мабуть не має сенсу. Але, впливати на Трампа, щоб змінити його негативне ставлення до українців, потрібно. Він повинен набагато більше зрозуміти Україну і українців. Головне, щоб джерелами його інформації про Україну були не Путін і російська пропаганда, а обʼєктивні і неупереджені джерела, які не спотворюють історичне минуле і сьогодення України. Єдине, що необхідно Трампу нагадати, що Путін не веде війну щоб захопити українську територію, - Путін веде цю війну щоб знищити український народ.

Це сучасний Холокост українського народу.

Це цілком усвідомлював американський народ і американська влада, коли стали союзниками України у її справедливій боротьбі з агресором і надали Україні надзвичайно важливу допомогу. Тут необхідно відзначити, що це не Джо Байден, як 46 президент США, надав Україні допомогу - ця допомога була надана Конгресом США, тобто - американським народом. З приходом до влади Дональда Трампа, за його ініціативою чи без його ініціативи - Конгрес США не надав Україні жодної допомоги.

Дональд Трамп, незважаючи на переважну більшість серед американських виборців, щодо необхідності підтримання України у її боротьбі за свою свободу і незалежність, фактично солідаризувався з агресором і став спільником Путіна у його знищенні українського народу. Дональд Трамп замість того щоб допомогти народу України зберегти своє існування у протистоянні з путінською агресією, постійно навʼязує Україні "мирні переговори", які, як це підтверджується реальними діями, не призводять до зупинки бойових дій і початку переговорів, на яких наполягав Дональд Трамп і які підтримала Україна. Але, Путін ігнорував ініціативу Трампа і продовжує щоденні варварські обстріли українських мирних міст і сіл балістичними і крилатими ракетами та БПЛА, в результаті яких гинуть багато мирних людей.

В центрі Європи відбувається страшна трагедія - спланована акція геноциду українського народу. Безкарність Путіна зі сторони світового співтовариства і особливо США - вражає.

Більше того, миролюбивий тон спілкування Трампа з Путіним тільки заохочує його до нових злодіянь проти людства.

Трамп не може, чи не хоче зрозуміти, що це Путін напав на Україну, розпочавши повномасштабну агресію, мета якої знищення українського народу. Не можна вести переговори про мир з агресором, який прийшов убити не чергові тисячі українців, а прийшов знищити увесь український народ.

До речі, необхідно нагадати Трампу, що Путін намагається знищити саме той український народ, який надзвичайно багато зробив для того щоб Америка стала великою. Не можна виключати, що Трамп і зараз не знає про те, що українці були серед головних творців атомної бомби і міжконтинентальної балістичної ракети підводного базування "Трайдент", яка і сьогодні є основним компонентом ядерного щита Америки.

У світі та Україні, після того, як відбулася прем'єра біографічного фільму "Оппенгеймер", який розповідає про творця атомної бомби, американського фізика теоретика Роберта Оппенгеймера, стало відомо, що у розробці найстрашнішої світової зброї - першої атомної бомби, взяв безпосередню участь українець, який і став одним із її творців.

Рано-вранці 16 липня 1945 року Роберт Оппенгеймер чекав у бункері моменту, який мав змінити світ. Приблизно за 10 км від цього місця, у пісках пустелі Джорнада дель Муерто в американському штаті Нью-Мексико мало розпочатися перше у світі випробування атомної бомби під кодовою назвою Trinity.

Спалах затьмарив Сонце. Вибух потужністю 21 кілотонну став найпотужнішим в історії на той момент. Вибухову хвилю відчули за 160 км від епіцентру і почули як над землею промайнув гуркіт, і побачили як в небо піднялася грибоподібна хмара. В подальшому, в одному з інтервʼю, він заявив - "Тепер я став Смертю, руйнівником світу"(BBC Future).

Зазвичай у відповідь на питання "Хто створив атомну бомбу?" звучить просто: Роберт Оппенгеймер. Однак, не слід забувати, що першими за справу взялися німці. У грудні 1938 року їх фізики Отто Ган та Фріц Штрассман вперше у світі здійснили штучне розщеплення ядра атома урану. Насправді над створенням атомної бомби працювало багато людей, і серед головних її творців був видатний українець Георгій Кістяківський — американський хімік українського походження, розробник "повільної" вибухової речовини боратол і методу вибухової імплозії для обтиснення матеріалу імплозивних атомних бомб, що ділиться. Учасник Манхеттенського проекту, один із творців першої атомної бомби, Віце-президент та член Національної академії наук США (1939), іноземний член Лондонського королівського товариства (1960), Науковий радник президента Дуайта Ейзенхауера.

Георгій Кистяківський народився в 1900 році у селі Будаївка (нині місто Боярка) під Києвом. За даними будаївських метричних книг Свято-Михайлівської церкви, він був охрещений 30 грудня 1900 року. З 1917 року навчався у Києві, потім пішов до Білої армії, був учасником бойових дій до 1920 року, отримав поранення. Після одужання опинився в еміграції, а в 1926 році випускник Берлінського університету, доктор наук, був направлений до США. В 1933 році став громадянином США, а в 1940 році став консультантом, а потім керівником відділу вибухових речовин Національного дослідницького комітету з оборони. Нагороджений найвищими нагородами США. З 1946 завідуючий кафедри Гарвардського університету, а потім науковий консультант президента США.

Навмисно привів деякі важливі віхи біографії цього видатного українця, оскільки багато хто в Україні не знає, що Георгій Кістяківський є одним із творців першої атомної бомби і його науковий внесок у її створення був вагомим. Ще невідомо, чи вдалося б США першими створити атомну бомбу, якби не наукові розробки українця.

Разом з тим, багато хто в Україні знає, що основою ядерного щита США є так звана "ядерна тріада", що включає три компоненти:

міжконтинентальні балістичні ракети (МБР),

стратегічні бомбардувальники і

балістичні ракети підводних човнів (БРПЛ),

але далеко не всі знають, що українець був одним із головних творців одного із компонентів цієї тріади. Принагідно зауважити, що ці три компоненти забезпечують можливість завдання ядерного удару у відповідь на будь-яку атаку, таким чином роблячи ядерне стримування основою безпеки США.

Міжконтинентальна балістична ракета UGM-133A Trident II (D5), широко відома як "Трайдент", що в перекладі "Тризуб" є важливою частиною ядерного арсеналу США та відіграє ключову роль в американській ядерній стратегії. Вона є балістичною ракетою підводних човнів (БРПЛ) і є основою морської складової ядерної тріади США. "Трайдент" ("Тризуб") є не просто однією з ракет, а ключовим елементом стратегічних ядерних сил США, що забезпечує можливість удару у відповідь у разі нападу. На їх долю приходиться більше 32% усього ядерного потенціалу США.

Не знаю, чи Дональд Трамп знає призвіща вчених, які створили для США балістичну ракету Trident, а тим більше, що переклад назви цієї ракети на українську мову означає "Тризуб" - один із головних історико-державних символів України. І це не спроста, оскільки саме українець, видатний вчений і український патріот, був одним із головних творців цієї стратегічної зброї. Його прізвище - Богдан Гнатюк – український винахідник, який народився на Тернопільщині, але отримав світове визнання завдяки своїй роботі в США. Він зробив значний внесок у розвиток ракетно-космічної техніки, бравши участь у розробці міжконтинентальних балістичних ракет, включаючи "Trident" ("Тризуб").

Історія життя видатного українського вченого Богдана Гнатюка залишається невідомою для істориків, оскільки його діяльність та особисте життя були таємничими. Навіть у його рідній Тернопільській області відсутні подробиці про цього видатного вченого, який мав би мати присвячену собі експозицію у місцевому краєзнавчому музеї.

До речі, про Г. Кістяківського є дуже скромна згадка в Боярському краєзнавчому музеї, який недавно відвідав і особисто пересвідчився.

Не впевнений у тому, що президент США цікавився історією компанії, що побудувала гелікоптер, яким користується американський президент.

Гелікоптер, який найчастіше використовує президент США, називається Marine One. Це загальне назва для будь-якого гелікоптера Корпусу морської піхоти США, що перевозить президента. Зазвичай це модифікований Sikorsky VH-60N "White Hawk" або Sikorsky VH-92A.

Якби президент США Дональд Трамп поцікавився, чому в назві компанії є прізвище "Сікорський", то йому напевне повідомили б, що це видатний український авіаконструктор Ігор Сікорський, який в 1923 році заснував в США цю компанію, яка з 2015 року належить Lockheed Martin.

Це тільки три призвіща видатних українців, які зробили значний вклад у те, щоб Америка стала великою.

"Великий друг" Дональда Трампа міжнародний злочинець Путін, намагається переконати, в тому числі і Трампа, що Росія має тисячолітню історію, а Україна, це споконвічна частина Росії, тому його зазіхання на Україну є виправданими.

Насправді, це велика брехня.

Це - Україна має тисячолітню історію і є єдиним спадкоємцем Київської Русі. І Дональд Трамп повинен це знати.

В США є багато авторитетних істориків які можуть розвіяти брехню Путіна і спростувати його історичне невігластво. Але, при цьому Трамп повинен знати, що Україна найбільша країна Європи, а її перша демократична Конституція була розроблена за 77 років до Конституції США і на багато років раніше ніж "Дух законів" Ш.Монтескʼє.

Необхідно нагадати Дональду Трампу, що в України був третій у світі за потужністю ядерний потенціал - 176 міжконтинентальних балістичних ракет, з яких 130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна ) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна) у шахтних пускових установках. Усі ці МБР були націлені на міста США, а підльотний час до території США з України був біля 30 хвилин. За своєю потужністю ці МБР могли багато разів знищити не тільки територію США, а й усе живе на планеті. Україна, за наполяганням США, віддала свою ядерну зброю для знищення, тим самим, значно зменшила загрозу для США, а взамін отримала пустий папірець і війну.

Дональд Трамп гарний бізнесмен і швидко може оцінити - яка колосальна вартість знищеного ядерного потенціалу України разом з шахтами і іншою надзвичайно високовартісною інфраструктурою.

Хіба це не була реальна допомога американському народу для забезпечення його безпеки. Тобто, Україна позбулася ядерного арсеналу стримування, до речі твердопаливні МБР СС 24 ще й досі могли б виконувати свою функцію, тільки прийшлось би змінити координати, а тепер, замість допомоги, яку США повинні були б надати Україні у звʼязку з агресією, вимушена щодня хоронити своїх героїв, яких убив Путін.

Путін не вірить у здатність України протистояти путінській Росії, бо вона набагато більша ( в 28 разів ), а населення Росії в 3,5 разів більше ніж в Україні. Але, при цьому, Дональд Трамп не звертає увагу на те, що Ізраїль в 75 разів менше Ірану, а його населення майже в 10 разів менше, тому що Ізраїль справедливо бореться за своє існування, як держава.

А український народ не просто бореться за існування своєї держави - український народ бореться за своє виживання і збереження, як народу, бо путін розпочав війну щоб знищити український народ.

Може це хтось зможе пояснити Дональду Трампу?