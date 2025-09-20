Литва, Латвия и Эстония усиливают деятельность по разоблачению российских шпионов. 17.09.2025 Генеральная прокуратура Литвы и Бюро криминальной полиции Литвы разоблачили и задержали группу людей, которая организовала четыре террористических акта и планировала совершить другие на территории ряда европейских стран. Как установлено, эти преступления организовали и координировали их исполнение граждан РФ, связанных с военно-разведывательными службами России.

Видео дня

В Латвии завершилось досудебное следствие в отношении мужчины, задержанного Службой государственной безопасности 27.08.2025, передававшем спецслужбам РФ данные о расположении, планировании и системе безопасности ряда военных объектов Латвии. Задержанный также предоставлял информацию о строительстве новых военных объектов, обучении военнослужащих и присутствии солдат других стран НАТО на конкретных латвийских военных базах. По имеющимся данным, он передал российской разведке и другую информацию, которая может быть использована против интересов безопасности Латвии и других стран Балтийского региона.

Правоохранительные органы Литвы установили, что при подготовке к совершению террористических актов для выполнения индивидуальных задач использовались граждане Литвы, Латвии, Эстонии, России, Белоруси и Украины. Было установлено, что упомянутые лица действовали организованно, соблюдая очень строгую конспирацию, распределяя отдельные задачи, такие как транспортировка посылок и зажигательных материалов, их передачу другим лицам, сокрытие в специально подготовленных тайниках, активация зажигательных устройств и т.д. В ходе более 30 обысков правоохранительные органы Литвы изъяли из незаконного оборота взрывчатые вещества, которые были спрятаны в банках из-под консервов и подготовлены к использованию, а также их детонаторы. На основании имеющихся данных существует подозрение, что изъятые взрывчатые заряды планировались для совершения различных терактов.

Ещё в 2024 году влиятельное издание Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников по вопросам безопасности сообщало, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолётов, следовавших из стран Балтии в США и Канаду. В августе 2024 года 63-летнюю эстонскую гражданку Эрну Моисееву, сотрудничавшую с Федеральной службой безопасности РФ, приговорили к трём годам тюремного заключения за разведывательную деятельность в пользу ФСБ и нарушение санкций.

Ситуация в странах Балтии вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку Россия усугубляет шпионскую деятельность и гибридную войну в этом регионе. Спецслужбы РФ проводят диверсии и акты саботажа на Балтике, часто используя так называемых "одноразовых" агентов – людей, не осознающих, что работают на разведку России. Активизация гибридного давления РФ на Литву, Латвию и Эстонию включает распространение дезинформации и пророссийских нарративов, дискредитацию национальных правительств, провокации, создающие угрозу национальной безопасности. Россия довольно успешно использует русскоязычные меньшинства и эксплуатирует социальные разногласия в Балтийских странах, где проживают значительные русскоязычные общины. Из-за медиа и культурных связей эти общины становятся мишенью для дезинформационных кампаний, подрывающих доверие к правительствам. Литва, Латвия и Эстония реагируют на гибридные угрозы со стороны России системно и коллективно. Следует упомянуть о формировании Балтийской линии обороны для укрепления границ с Россией и Беларусью, включающей фортификационные сооружения, минные поля и наблюдательные пункты, выход из Оттавской конвенции, когда страны Балтии отказались от ограничений использования противопехотных мин, чтобы иметь больше инструментов защиты своей приграничной территории, увеличения расходов на оборону. В конце концов, Вильнюс, Рига и Таллин усилили свое сотрудничество с НАТО. Здесь и охрана критической подводной инфраструктуры, в частности, интернет-кабелей и трубопроводов, воздушного патрулирования, когда самолеты НАТО постоянно контролируют воздушное пространство Балтии, фортификационное укрепление Сувальского коридора, являющегося стратегическим участком между Польшей и Литвой. В общем, можно сделать вывод, что сейчас происходит не просто российская информационная война, а реализуется стратегия, направленная на серьезную дестабилизацию региона Балтии изнутри.

В Великобритании также задержали трёх человек, подозреваемых в шпионаже для интересов России. 18.09.2025 Sky News сообщила, что полиция в Эссексе арестовала трех человек по подозрению в содействии российской разведке. Их доставили в лондонское полицейское отделение и задержали в соответствии с законом о национальной безопасности. Впоследствии все трое подозреваемых были освобождены под залог. Задержанных подозревают в "содействии иностранной разведке", что может наказываться лишением свободы на срок до 14 лет. Руководитель антитеррористического подразделения лондонской полиции Доминик Мерфи отметил: "Мы наблюдаем рост количества лиц, которых мы бы назвали "прокси", вербующимися иностранными спецслужбами". Он привёл пример двух британцев, ожидающих приговора после того, как их в прошлом году завербовала российская группа "Вагнер" для поджога связанного с Украиной склада на востоке Лондона. По словам Мерфи, последние аресты не связаны с расследованием поджога. Эти события происходят на фоне повышенного внимания к российской разведывательной деятельности в Европе после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Ранее представители британских спецслужб обвиняли Россию в организации так называемых гибридных операций в Великобритании и других странах Европы, в то время как в Москве эти обвинения отрицали. В мае в Великобритании вынесли приговоры шести членам шпионской группы, которая состояла из граждан Болгарии и шпионила в пользу России. Основными целями этой группы, возглавляемой Орлином Русевым, были журналисты-расследователи Роман Доброхотов и Христо Грозев. Последнего планировали выкрасть и убить.

16.09.2025 года Радио Свобода акцентировало внимание на том, что в США зафиксирован серьезный инцидент, подтверждающий реальность внутренних угроз, связанных с российской шпионской активностью. Бывший инженер военно-промышленного комплекса Джон Мюррей Роу-младший, имевший доступ к секретной информации, был приговорен к 10,5 годам заключения за попытку передать России данные о системах радиоэлектронной борьбы американских истребителей. Его готовность сотрудничать с российскими спецслужбами и передача сведений, непосредственно относящихся к оборонным технологиям США, поставили под угрозу жизнь военных и национальную безопасность страны. Этот случай яркий пример того, как Россия пытается использовать человеческий фактор, чтобы получить критическую информацию, которая может ослабить оборонные возможности США. Обнаруженный факт шпионской деятельности подчеркивает высокий уровень риска для американских структур и доказывает, что Россия активно ищет уязвимые места даже в глубоко интегрированных оборонных системах США. Расследование по делу Д. М. Роу показало, как Москва пытается глубоко проникать в оборонительные системы США через личные контакты и психологическое давление на людей с доступом к секретной информации.

Россия продолжает активно использовать методы шпионажа для получения секретных данных, которые могут разрушить технологическое превосходство США в сфере обороны. Это ставит перед США задачу постоянно укреплять контрразведывательные механизмы. Американское правосудие, приговорив Роу к более чем десяти годам заключения, подало сигнал о нулевой толерантности к измене государственных интересов. Наказание не только демонстрирует строгость подхода, но и носит превентивный характер. Заявление ФБР о готовности использовать все имеющиеся ресурсы для защиты страны подтверждает масштабность проблемы. Россия пытается взорвать американскую безопасность не только военными методами, но и путём расшатывания системы изнутри.