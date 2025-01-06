Наверное, первым медийно-политическим событием начала нового 2025 года можно по праву назвать интервью Владимира Зеленского известному в США подкастеру Лексу Фридману. И обойти такое интервью стороной, тем более с учётом того колорита которое оно содержало, просто невозможно.

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Можно сказать, что этот подкаст, для внутреннего украинского потребителя стал одновременно как скандальным, так и максимально информативным.

Почему скандальным? Потому, что большинство среднестатистических потребителей информационного фаст-фуда и банальных хейтеров вместо акцентов на важных посылах, стали обращать внимание на ненормативную лексику, которую, довольно так часто использовал президент Украины в общении с Лексом Фридманом.

Что тут скажешь… Судить с дивана легко. Но, ненормативная лексика, нравится она кому-то или нет, но она подчёркивала тот уровень напряжения и неудовлетворённости поддержкой международных партнёров, которую мы имеем на финал третьего года полномасштабной войны, самой кровавой в истории европейской части континента со времён Второй мировой.

Мне вот просто интересно, сколько раз каждый, кому не понравились высказывания Владимира Зеленского, материл в три этажа Будапештский меморандум? А кто из вас, на протяжении последних трёх лет ещё и поездил по разрушенным городам Украины столько, сколько президент и по всему миру пытался донести отъевшимся, в тепле и уюте западным партнёрам, необходимость оказания большей помощи в борьбе с россией, а не навязывать мысли о мире с маньяком?

Критиковать тому, кто не ощутил не себе и десятой доли нагрузки критикуемого, всегда легко, а ты бы это потянул? Нет, в мягком диване комфортно и уютно, да и демократия и свобода слова в Украине позволяет поливать помоями всех, кого хочешь.

Что же до основных акцентов в ходе интервью…

Мне больше всего понравилось: "Я не уважаю ни руководителя россии, ни российский народ". На мой взгляд, этим должно быть сказано – всё. Такая страна как россия и такая народность как россияне для украинцев не могут существовать по одной простой причине – благодаря своему обожествляемому лидеру путину, они собственноручно вырыли пропасть недоверия и ненависти на поколения. При этом… при этом ради чего? Ради контроля над Бахмутом? Ради контроля над селом Берестки? Ради захвата стратегически важного Селидово? Ну, что тут скажешь – гениально!

Так же, на протяжении всего интервью неоднократно обращалось внимание на то, что Украина на сегодняшний день не имеет достаточных гарантий безопасности и поддержки от стран партнёров, которые позволили бы начать хоть какой-то диалог с российской стороной о прекращении огня.

От себя хочу заметить, что прекращение огня это возможность россии накапливать ресурс. В течение года, условного перемирия, россия накопит тысячи единиц танков, ББМ, артиллерии. Из-за отсутствия людских потерь, ресурс россии увеличится в течение года в среднем на 400 тысяч. Российская армия будет иметь в своём составе не как сейчас 680 тыся, а более 1 миллиона тел, которыми уже через год забросают не только Украину, но и Европу.

Например, достаточно ли будет РОВ 500 танков, 1 500 ББМ и 1 000 арт-систем, а так же 100 тысяч мяса для того, чтобы прорубить Сувалкский коридор? Да, легко. И в течение недели вся территория Польши, а так же страны Балтии, по левую сторону от Сувалкского корридора, попросту будут оккупированы. Вот вам пример результата перемирия через год.

Поэтому нужны либо гарантии, которые не позволят этому произойти, либо добивание россии в ее нынешнем тщедушном, конвульсирующем состоянии. И в то время как президент Украины это прекрасно понимает, страны Запада продолжают жить в своём мире розовых абстракций. А потому, в таких реалиях, когда тебя окружают форменные идиоты, только и хочется материться. По себе знаю.