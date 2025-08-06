Інтерв’ю колишнього прокурора САП на "Громадському" — це, звичайно, мемуари "бившей", на які ми заслужили. Дуже висока полемічна позиція:

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1) Мій кент-детектив не шпекав свідкиню обвинувачення у власній справі.

2) Навіть якби уявити, що шпекав, то свідкиня вона була так собі — не як критично важливий свідок, просто повз йшла, трошки помогла.

3) Та й взагалі, якщо детектив жахнув свідкессу, то ви подивіться, скільки хорошого він зробив. Просто з самого початку, ще з часів Великого вибуху, будував антикорупцію. Тому його не можна було звільняти — треба було максимум догану втулити.

Весь цей відос, звичайно, розрахований на якийсь люмпен, який повірить, що тіпи тут будували новий світ майбутнього, просто вороги в штани наклали.

Але насправді я дуже рекомендую інтерв’ю колишнього прокурора САП Броневицького, бо можна по обмовках та маніпуляціях розмовою з журналістом на початковому рівні осягнути, наскільки антикорупція пішла не туди та як там все сумно.

Тепер трохи філософії.

З будь-якого насправді незалежного органу завжди виростає орган, який втратив береги. Це не збій системи — це її властивість. Природа речей така. Ще Локк і Монтескʼє попереджали: владу треба стримувати. Інакше буде біда. Саме тому придумали розподіл гілок, противаги і контроль.

В одному з моїх улюблених серіалів "Миротворці" є репліка:

"Я за мир, і мені байдуже, скільки жінок та дітей доведеться знищити, аби той мир настав".

Логіка знайома. Наш антикорупційний комсомол виріс на тій самій інтелектуальній грядці:

"Ми за антикорупційний мир, і нам байдуже, скільки реформ, держслужб та держслужбовців доведеться знищити, аби той антикорупційний мир настав".

Єдиний раз, коли антикор-комсомол просто наблизився до держслужби, показав нам, що найчесніша закупівля на прозорому та відкритому ринку зброї — та, що не відбулася. Зброї нема, зате все прозоро. Нічого не втрачено, бо нічого й не зроблено. Гроші сплять у шухляді, фронт чекає, а звіти — блищать.

Тепер — в деталі. Створили новий слідчий орган — не працює. Бо його курує "стара, сумнівна прокуратура". Добре. Створили нову прокуратуру — все ще глухо. Бо справи потрапляють до "старого, недоброчесного суду". Створюють новий суд — результат той самий. ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ. Результат не дуже, бо потрібні докази, а старі експертизи — вони які? Правильно, недоброчесні. А строки мають бути нескінченні не тому, що слідство непрофесійне, а тому, що в нас "невідворотність покарання", взагалі-то. А порушення прав осіб нікого не цікавлять. Корупцію рублять — друзки летять.

Паралельно випускаються мільйони декларацій, які ніхто не читає, створюються антикорупційні стратегії для кожної установи — від міністерства до ларька (і кожен раз, коли в ларьку когось пакують за корупцію, це не призводить до перегляду антикорупційної стратегії чи створення антикорупційної тактики) — і 100500-й раз перезавантажується агентство з управління активами, але і знаходити ці активи, і управляти виходить не дуже. І без довічного ПЕПа корупцію не подолати. І ще без багато чого. Усе це — під гаслом: "Нам треба ще трохи повноважень, бо вороги не сплять". Десять років невпинного зростання і повноважень, і незалежності органів. Десять.

А далі держава розділяється на "реальну Україну" і "антикорупційну республіку". Коли антикорупційний контур ізолюється від суспільства, він втрачає солідарність. А солідарність — це не глянець міжнародних звітів. Це здатність жити з людьми в одній країні і мати спільний контекст. Не контекст дипломатичного даху й грантових аплодисментів, а той, коли пересічний громадянин розуміє, навіщо ви існуєте і чому ваша робота важлива. Але антикорупційна конструкція виросла десь в окремій географії — за межами реального досвіду України. І пересічний громадянин не відчуває взаємної відповідальності. Взаємна відповідальність контуру — лише в межах контуру.

Втрату цієї "солідарності" можна побачити на майже будь-якому засіданні ВАКСу. Якби прокурори САП дозволяли собі так розмовляти десь за межами зали засідань, то щелепно-лицьова хірургія би входила в базовий соцпакет страхування у зв’язку зі звичкою надто кучеряво розмовляти в статусі прокурора.

І зараз досить смішно дивитись, коли "як це не припустимо" публікувати дані людей на обшуках (коли ви самі так робите), "як це не припустимо" робити заяви прокуратури про деталі справ, які упереджено постулюють винуватість особи (здоров, Синюк, спиш?), "як це не припустимо" бігати без санкції слідчого судді чи "як це не припустимо" ліпити з нічого "обґрунтовану" підозру в порішаному суді. Дуже не припустимо. Жах. Але емпатії не викликає. Цей епізод мав би наштовхнути на думку, навіщо взагалі оте право так будувалось у цивілізованому світі і чому всім однаково не варто його паплюжити. Немає ніякої "особливої антикорупційної необхідності".

Комсомольці, що мали бути стримуючим елементом (імітуючи громадянське суспільство), натомість лише посилювали владну автономність антикорупційного контуру. Тепер ситуація доволі промовиста: захищати цю систему (саме систему, а не принцип) публічно готові лише ті, хто з нею ще не стикався. У всіх інших — досвід, втома, розчарування.

Є вигадана дихотомія: якщо ви не підтримуєте певних осіб та певні інституції — ви боїтеся "авторитарного режиму". Але реальність простіша: ці структури і ці обличчя настільки втомили своєю безмежною, нічим не виправданою, самозакоханою зухвалістю, що за них уже ніяково вписуватись — навіть із міркувань самоповаги і якоїсь інтелектуальної чесності. Ба більше, саме впевненість, що за будь-якої їх поведінки за них впишуться, лише підсилювала цю поведінку.

Принцип боротьби з корупцією може не включати вас, пацани, як антикорупціонерів. Отака біда.

Ця історія має нас навчити, що комсомольська антикорупційна соціальна інженерія з істеричним затиканням ротів (що якщо ти не за скасування заправок Лозового, то ти агент Медведчука) — це поганий спосіб вести дискусію про те, як саме має відбуватись боротьба з корупцією. Агресивне істеричне заглушування зворотного зв’язку про повернувшу не туди боротьбу з корупцією не могло призвести кудись іще.

Тому, зважаючи на зростання суспільної уваги та те, як частинки антикор-трикутника побіжать зливати одна одну — буде новий простір для дискусії, яка саме антикорупція нам потрібна.