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Ходжес – о преемнике Путина: кто бы не пришел, хуже уже быть не может

Дарья Дурова
Новости политики
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3,9 т.
Бен Ходжес допустил развал Российской Федерации

Преемник Владимира Путина на посту президента России не сможет переплюнуть нынешнего кремлевского лидера. Кто бы не пришел ко власти в РФ, хуже уже не будет.

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Об этом заявил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес в интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман. Он подчеркнул, что не разделяет мнение некоторых о том, что новый лидер России станет еще большей проблемой, чем Путин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Алеся Бацман и Бен Ходжес

"Кто бы ни пришел после Путина, хуже уже быть не может. Иногда мы слышим, как люди говорят, что следующий парень может быть еще страшнее. Я в этом сильно сомневаюсь. Он может быть таким же, но я не думаю, что кто-то может переплюнуть Путина с точки зрения потерянных жизней и разрушений", – убежден бывший командующий американскими войсками в Европе.

Сценарий распада Российской Федерации или отделения некоторых ее территорий исключать не стоит. К этому нужно быть готовыми.

"Будут некоторые республики, которые захотят остаться связанными с Россией, и всегда останется сама Россия, но, с другой стороны, есть Чечня и другие республики, которые не хотят оставаться с Россией и первыми воспользуются шансом после ее поражения", – привел пример Ходжес.

Он подчеркнул, что Западу нужно думать о последствиях массового притока беженцев, о контроле над ядерным оружием и энергетической инфраструктурой.

"США или другие страны не должны пытаться повлиять на распад России. Но мы определенно должны готовиться к последствиям", – заключил американский отставной генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заговорил о распаде РФ, заявил, что это приведет к апокалипсису, и пригрозил миру ядерным ударом.

– Ранее Медведев жаловался, что Россию могут "порвать на части" после того, как она потерпит поражение в войне против Украины. 

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