Ходжес – о преемнике Путина: кто бы не пришел, хуже уже быть не может

Преемник Владимира Путина на посту президента России не сможет переплюнуть нынешнего кремлевского лидера. Кто бы не пришел ко власти в РФ, хуже уже не будет.

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Об этом заявил генерал-лейтенант, отставной офицер Сухопутных войск США Бен Ходжес в интервью главреду издания "Гордон" Алесе Бацман. Он подчеркнул, что не разделяет мнение некоторых о том, что новый лидер России станет еще большей проблемой, чем Путин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Кто бы ни пришел после Путина, хуже уже быть не может. Иногда мы слышим, как люди говорят, что следующий парень может быть еще страшнее. Я в этом сильно сомневаюсь. Он может быть таким же, но я не думаю, что кто-то может переплюнуть Путина с точки зрения потерянных жизней и разрушений", – убежден бывший командующий американскими войсками в Европе.

Сценарий распада Российской Федерации или отделения некоторых ее территорий исключать не стоит. К этому нужно быть готовыми.

"Будут некоторые республики, которые захотят остаться связанными с Россией, и всегда останется сама Россия, но, с другой стороны, есть Чечня и другие республики, которые не хотят оставаться с Россией и первыми воспользуются шансом после ее поражения", – привел пример Ходжес.

Он подчеркнул, что Западу нужно думать о последствиях массового притока беженцев, о контроле над ядерным оружием и энергетической инфраструктурой.

"США или другие страны не должны пытаться повлиять на распад России. Но мы определенно должны готовиться к последствиям", – заключил американский отставной генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заговорил о распаде РФ, заявил, что это приведет к апокалипсису, и пригрозил миру ядерным ударом.

– Ранее Медведев жаловался, что Россию могут "порвать на части" после того, как она потерпит поражение в войне против Украины.

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