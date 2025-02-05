'Хищники не любят слабых': Бочкала объяснил, почему Украине невыгодна позиция жертвы в диалоге с США

Украина должна отказаться от слабой позиции в отношениях с американскими партнерами и строить диалог с администрацией Трампа на взаимовыгодных началах и конкретных предложениях. В частности, наше государство интересно союзникам своим ресурсным и оборонным потенциалом, а также колоссальным опытом ведения современной технологической войны.

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Такое мнение высказал военный журналист, волонтер Роман Бочкала по итогам визита в Вашингтон. Он посетил закрытые инаугурационные мероприятия и поделился в своем канале BOCHKALA LIVE важными инсайдами, а также выразил свое видение того, как Киев должен строить отношения с Вашингтоном.

Прошедшая в Вашингтоне инаугурация 47-го президента США стала не только знаковым событием для американцев, но и новой точкой отсчета для будущих украинско-американских отношений.

Украина в политике Трампа: место в новой стратегии США

По словам Бочкалы, администрация Трампа кардинально отличается от предыдущей. Она ориентирована на прагматизм, четко оценивает выгоды и ищет партнеров, способных предложить что-нибудь полезное. Это означает, что традиционный подход Киева, основанный на просьбах о помощи, может оказаться малоэффективным.

"Мы постоянно просим, апеллируя к эмоциям, жалости, вреду. Но позиция жертвы априори воспринимается как слабость. А мы должны быть в позиции партнера: 'Ребята, нам нужно первое, второе, третье. Мы можем дать взамен вот это и это", – отмечает журналист.

Он убежден, что США оценивают международных партнеров исключительно через призму выгоды. И если Украина хочет оставаться важным игроком в геополитических процессах, ей нужно формировать свою позицию так, чтобы она была интересна американской администрации.

Что может Украина предложить США?

По мнению Бочкалы, у Киева есть несколько ключевых козырей, которые могут заинтересовать Вашингтон:

Ресурсы и территория. Украина – это не только черноземы и продовольственный потенциал, но и важное геополитическое положение. В контексте растущего противостояния между США и Китаем контроль над европейскими ресурсами приобретает стратегическое значение. Военный потенциал. Война с Россией превратила украинскую армию в одну из самых опытных в мире. Украина уже стала полем для апробации новейших военных технологий, и этот опыт может оказаться ценным для США. Логистика и оборонное сотрудничество. Наличие Украины как союзника дает США дополнительный рычаг влияния на ситуацию в Европе, особенно с учетом растущих угроз со стороны Китая и России.

Молитвенный завтрак и сигналы для Украины

Интересно, что на предшествующем инаугурации молитвенном завтраке Украину вспоминали дважды – и что важно, в положительном ключе. Это говорит о том, что наше государство продолжает оставаться в поле зрения американской администрации.

"Трамп не будет поддерживать слабых. Он – хищник, а хищники не любят жертв. Нам нужно готовиться к диалогу, в котором Украина будет выступать как сильный игрок , партнер ", – подчеркивает Бочкала.

Он отмечает: новая администрация США, в отличие от предыдущей, не будет руководствоваться прежде всего идеологическими соображениями. Ее подход – сугубо бизнес: взаимовыгодное партнерство, а не "помощь ради помощи".

Встреча в The Washington Post: какие настроения царят в США?

Во время своего визита Бочкала также посетил редакцию The Washington Post, где обсудил с известным политическим обозревателем Алексом Нортоном будущее украинско-американских отношений по каденции Трампа. В частности, он получил важную информацию – все чиновники, ранее отвечавшие за "украинский трек", были уволены. Это означает, что политика США по отношению к Киеву находится в состоянии переформатирования.

Что это значит для Украины? С одной стороны – возможность "обнулить" отношения и выйти на новый уровень сотрудничества. С другой – необходимость пересмотра стратегии, чтобы не потерять ключевую поддержку.

Почему Украине нужно менять подход к переговорам?

Главный месседж, который Бочкала вынес из пребывания в Вашингтоне – Украине пора прекратить полагаться на позицию жертвы. Если Киев хочет, чтобы новая администрация США услышала его, нужно предлагать конкретные решения и выходить на уровень прагматичного взаимодействия.

"Мы должны быть интересными партнерами. Не просто просить, а четко формулировать, что мы можем дать взамен. Только тогда мы увидим совсем другую политику Трампа по отношению к Украине", – заключает журналист.

Трамп известен своей склонностью к заключению соглашений, поэтому Украине следует строить отношения с США именно в этом ключе, но пока наша сторона будет выглядеть как проситель, ее влияние будет ограничено. В то же время, если она предложит конкретные выгоды, в частности в оборонном, ресурсном и геополитическом плане, то получит гораздо больше.

"Мы уже показали, что способны воевать, у нас сильная армия и важный ресурсный потенциал. Украина не должна бояться требовать и предлагать - именно в таком формате можно построить новую модель сотрудничества с США", - заключает Роман Бочкала.