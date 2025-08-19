Мільйони українців, а з нами і сотні мільйонів людей по усьому світу, усю ніч не спали і дивились як президент Трамп приймав в Анкориджі правителя Росії Путіна.

Такого в історії США ще не було, щоб міжнародного злочинця і агресора, за командою якого було вбито сотні тисяч мирних українців і знищені багато українських міст і сіл, президент Сполучених Штатів приймав на американській території, як достойного президента, достойної країни. При цьому, ще декілька днів тому Дональд Трамп зазначав, що Росія є "надзвичайною загрозою" для США. Про це йдеться в указі американського президента, опублікованому на офіційному сайті Білого дому. "Дії та політика уряду Росії продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США", — наголошується в указі Дональда Трампа.

Не буду в черговий раз повторювати усі фактичні дії, які були здійснені під час підготовки і прийому Путіна на американській землі. Усі вони можуть бути охарактеризовані одним словом - приниження Великої країни і американського народу.

Як і передбачалося, тепер Трамп поставить президента України перед фактом, тих домовленостей про які ніхто точно не знає. Тільки зараз зʼявляються окремі повідомлення, кожне з яких викликає величезну тривогу і створює небезпеку для України.

Після завершення саміту, Трамп мав розмову з президентом України, якому Трамп передав, що Путін хоче здобути весь Донбас. Чи погоджуватися чи ні — вирішувати Україні, сказав президент США. Трамп у розмові з президентом України Зеленським повідомив, що Путін вимагає виведення українських військ з усієї території Донбасу. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

При цьому, за даними агентства, Трамп наголосив, що Україна має сама вирішувати, що робити зі своєю територією. Джерело Bloomberg також повідомило, що в Європі турбуються, що Трамп, який хоче якнайшвидше укласти мирну угоду, чинитиме тиск на Зеленського, щоб той пішов на територіальні поступки.Зеленський після телефонної розмови з Трампом заявив, що 18 серпня зустрінеться із президентом США у Білому домі.Трамп після переговорів з Путіним та подальшого дзвінка Зеленському та європейським лідерам написав у соцмережі Truth Social, що "усі дійшли єдиної думки", що найкращий спосіб завершити війну — одразу укласти повноцінну мирну угоду, а не домовитися про тимчасове припинення вогню. The Wall Street Journal ще 8 серпня з посиланням на джерела писав, що Володимир Путін готовий погодитись на припинення вогню, якщо Україна виведе війська з Донецької області. Лінію фронту в інших регіонах буде заморожено. Тобто, мова йде про зміну території України.

Памʼятаєте, як Кремль організував спецоперацію проти українського президента, посилаючись на начебто його не легітимність. Для Путіна це було надзвичайно важливо, дискредитація Зеленського, як президента, оскільки Путін розумів, що Зеленський ніколи не підпише з ним капітуляцію. Тому намагався його усунути від влади. Не вийшло. Навіть за допомогою деяких представників пʼятої колони, які підспівували Путіну - підірвати довіру до президента і в Україні, і на міжнародній арені не вдалося. Як же тепер, Путін сподівається отримати українські землі і про що він домовлявся з Трампом. Можна нагадати американському президенту, що питання про зміну території України вирішуються виключно на всеукраїнському референдумі. Це закріплено у статті 73 Конституції України та статті 3 Закону України "Про всеукраїнський референдум".Незважаючи, що Зеленський вже відповів Трампу ще до Аляски, питання про зміну території чітко визначені у Конституції і у президента Зеленського немає повноважень підписувати будь-які міжнародні зобовʼязання, повʼязані з зміною території. Путін знає, що Україна не Росія. І що Зеленський, або будь-який інший президент не зможе погодитись на зміну української території! Таке рішення може прийняти тільки український народ на референдумі. А для того щоб його провести потрібні відповідні умови!

Поки Путін одноособово править Росією, в Україні вже змінилось шість президентів. Український народ вже один раз надурили, коли Україна добровільно позбулася третього за потужністю ядерного арсеналу, а тепер хочуть ще раз обдурити, але тепер вже - забрати нашу землю. Замість цього нам знову запропонують якісь гарантії. Ми вже такі гарантії маємо. Ці гарантії, до речі, підписали президенти США і Росії. Може варто нагадати Трампу, що є вже такі гарантії, а президент США, який їх підписав, підтвердив, що фактично вимусив Україну відмовитись від ядерної зброї. Чого варті ці гарантії Путіну, ми, українці, вже четвертий рік відчуваємо на своїй долі.

Якщо світ погодиться на вимогу агресора, що кордони між країнами можуть змінюватися, не на основі міжнародного права, а на основі сили, то глобальна війна буде неминуча!

З історії відомо, що після підписання Мюнхенського договору у 1938 році, Гітлер був надзвичайно щасливий, оскільки йому вдалося обдурити і Францію, і Велику Британію. Немає жодного сумніву у тому, що і Путін був щасливий після зустрічі в Анкориджі. Йому знову вдалося обдурити Трампа, а може це був зазделегідь узгоджений план. Якось, навіть соромно за президента Сполучених Штатів. Навіщо була ця зустріч і що вона повинна була вирішити?

Зараз можливо ще рано оцінювати масштаби наслідків цих переговорів, але переважна більшість американських ЗМІ однозначно оцінюють саміт в Анкориджі. як серйозний програш Трампа і перемога Путіна.

Тепер Путін буде упевнений, що США і Захід продовжать поступатися його вимогам, і це ще більше зміцнило його впевненість в успішному завершенні планів відновлення російської імперії.

У Путіна є усі підстави радіти результатами його зустрічі з Трампом на території США в Алясці. Йому в черговий раз вдалося обдурити Трампа.

Але, радіє Путін передчасно.

Може йому і вдалося обдурити Трампа, як колись Гітлеру Чемберлена, але Путіну необхідно памʼятати чим для Гітлера закінчилась ця брехня - ганебною смертю в брудній канаві.

Те ж саме чекає і Путіна.