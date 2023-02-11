Глава Верховного Суда объяснил, как Украина заставит Путина заплатить за войну

Вопрос возмещения Россией нанесенного в ходе полномасштабной войны против Украины ущерба сейчас обсуждается как внутри страны, так и за ее пределами. Больше всего в этом направлении продвинулись Канада и Соединенные Штаты Америки, где вводятся законодательные изменения, позволяющие передавать Украине конфискованные активы РФ и российских олигархов.

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Об этом рассказал председатель Верховного Суда Украины Всеволод Князев в интервью "Голосу Америки". Он убежден, что именно конфискация российских активов за границей является самым реалистичным путем возмещения нанесенного агрессором Украине ущерба, ведь Россия сама не согласится выплачивать репарации.

По словам Князева, вопрос возмещения Украине ущерба, нанесенного российским вторжением и кровавой войной, развязанной российским президентом Владимиром Путиным, стоит сейчас на повестке дня не только в Украине, но и активно обсуждается внешнеполитическом уровне.

"Есть разные мнения относительно механизма работы, возмещения ущерба, нанесенного гражданам Украины. Выглядит так, что лучше всех в этом направлении продвинулись две страны – Канада и Соединенные Штаты, принявшие законы, позволяющие обращать взыскания на активы Российской Федерации, российских олигархов и затем использовать эти средства для погашения ущерба, причиненного на территории Украины. Есть хороший пример в Соединенных Штатах", - отметил Князев.

Он скептически оценивает вероятность, что Россия добровольно согласится компенсировать нанесенный ущерб. Следовательно – можно и нужно добиваться этой компенсации, несмотря на ее желание. И конфискация активов РФ за рубежом – самый реалистичный путь.

"Путин сам на суд не явится, есть что-то с этим сделать и Россия сама не заплатит. Единственный вариант – арестовать все эти активы, которые находятся за границей. Это большие активы как Путина, так и тех олигархов, которые помогают ему вести агрессивную войну. И затем использовать эти активы для погашения ущерба Украине", - подчеркнул председатель Верховного Суда Украины.

Напомним, в начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украину будут восстанавливать за счет активов России. По его словам, в 2023 году на восстановление от последствий российской агрессии Украине нужно не менее 17 млрд долларов. Из них немедленно для восстановления критической инфраструктуры, в частности, энергетики, а также строительства жилья и разминирования требуется не менее 5,7 млрд долларов.

По состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией войны составила около 138 млрд долларов. Это на 2 млрд долларов больше, чем было в ноябре-2022.

Ущерб, нанесенный РФ украинской энергетической системе оценивается в 6,8 млрд долларов, а телекоммуникационному сектору - в 1,8 млрд долларов.

По состоянию на конец января Россия уничтожила в Украине жилья на 54 млрд долларов. На восстановление экологии, пострадавшей от российского вторжения, понадобится около 1,7 трлн. гривен.

Однако сейчас ведутся дискуссии, с какого момента считать ущерб, нанесенный российской агрессией. Так, в Украине сейчас обсуждается выставление России счета за ущерб от войны с 2014 года.