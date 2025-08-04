'Евросолидарность' подала в Раду законопроект, который ограничивает внесудебные обыски: что известно

Народные депутаты из фракции "Европейская солидарность" подали законопроект, который должен существенно ограничить права силовиков проводить внесудебные обыски на предприятиях и в домах граждан.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии.

Как отметил на брифинге сопредседатель фракции Артур Герасимов, этот законопроект является важным системным элементом прекращения давления на бизнес. Он призвал коллег из других фракций подписать законопроект, как можно скорее вынести его на рассмотрение профильного комитета и на голосование в сессионный зал.

"Законопроект является профессиональным и базируется на международном опыте. Я обращаюсь к представителям профильного комитета Верховной Рады Украины срочно рассмотреть этот законопроект, как только он будет зарегистрирован. И уже на ближайшем заседании принять его в первую очередь", – сказал Герасимов.

Законопроект, в частности, предусматривает существенное ограничение обстоятельств, которые позволяют правоохранителям проводить неотложные обыски без санкции суда.

"В 233 статье УПК устанавливается конкретный перечень ситуаций, где исключительно следователь или прокурор могут без решения суда заходить в помещения граждан, а также в офисы компаний. Это касается неотложных случаев, связанных со спасением жизни людей, предотвращением непосредственной угрозы их здоровью, половой свободе или личной безопасности, или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 115-118, 121, 127, 146, 147, 149, 152, 153, 155, 156-1, 258, 258-1 и 259. Почему это важно? Потому что это касается убийства, тяжких телесных повреждений, изнасилований и всего, связанного с этим", – сказал Герасимов.

"Понимая, что борьба с коррупцией – это приоритет номер один сегодня в Украине после нашей борьбы на фронте, мы специально прописываем, что также имеют возможность проводить обыск и заходить в помещения и офисы без решения суда представители НАБУ по статьям 368 и 369 Уголовного кодекса. Это касается взятки. Это важно, потому что мы считаем, что борьбу с коррупцией надо усиливать", – подчеркнул сопредседатель фракции "ЕС".

"И третий элемент в этом законопроекте. По украинскому "беспределу" уже есть конкретные решения ЕСПЧ. Поэтому в нашем законопроекте очень четко прописывается: если такой обыск без решения суда был проведен, в течение 48 часов его обязаны легализовать в открытом судебном заседании в присутствии потерпевшего и его адвоката. В этом заседании прокурор или следователь обязаны доказать по каждому изъятому доказательству, какое это имеет отношение к конкретному делу. Почему это важно? Потому что пишут что угодно, заходят, выгребают деньги, драгоценности, технику – все подряд. Оно не имеет отношения к делу, но выгребают. И потом – никакой ответственности. Теперь же следователь будет обязан доказать, почему изымали те или иные доказательства", – объясняет Герасимов.

Также предлагается ввести ответственность для судей, чтобы они не принимали формальных решений, а вдумчиво анализировали основания для таких обысков. А решение суда первой инстанции можно будет обжаловать в апелляции.

Как подчеркнула народный депутат Нина Южанина, несмотря на многочисленные обещания со стороны власти по поддержке бизнеса, моратории на проверки и другие громкие инициативы, ситуация с давлением на предпринимателей не меняется к лучшему.

"Уголовные производства, которые после прошлой волны возмущения бизнеса находятся на столе или в шкафчике, снова достаются и являются незавершенными, не доведенными до логического конца. То есть все время бизнес держат в такой ситуации. Вместо того, чтобы предприниматели могли работать, они должны оглядываться назад, что будет с ними дальше. Относительно безосновательных обысков у предпринимателей и изъятого имущества. До сих пор имущество не возвращено, оборудование не возвращено. Что дальше с этими уголовными делами? Возможно, если будет выполнено решение СНБО и проведен такой анализ, мы позже узнаем", – замечает Южанина.

По ее словам, большой проблемой является и обеспечение законности во время внесудебных обысков в домах граждан.

"Никакие моратории на проведение проверок не решат вопрос. Только такие системные вещи, которые мы сейчас предложили этим проектом закона. Потому что состязательные процессы, доведение доказательств даже уже после проведения обысков, проведение судебного заседания по их узакониванию дают возможность и бизнесу, и гражданам защищать себя. Прозрачность, открытость – это все должно быть в демократическом государстве. Тем более, что проект закона на самом деле выписан исключительно на основе опыта и решений ЕСПЧ, которые рекомендованы Украине", – подчеркнула Нина Южанина.

"Я надеюсь, что возражений со стороны правоохранительных органов быть не может. Это та процедура, которая поднимет статус и самих правоохранительных органов, и даст возможность бизнесу и гражданам доказывать свою точку зрения и свою правоту в судах. Именно так должна строиться работа в демократических странах", – резюмирует Нина Южанина.