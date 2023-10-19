Всем известно, какие два чемоданчика есть у пуйла. Один — с ядерной кнопкой, другой — с его очень секретными (чтоб никто не узнал, чем он болеет) экскрементами.

И вот допускаю, что в случае внезапной крайней нужды его говноносец случайно подаст не тот чемоданчик. Или сам дед спутает и не на то сядет.

В таком случае резкий фекальнй выброс придётся на ядерную кнопку, приведя её в действие. Тогда всё будет зависеть от цепочки исполнителей страшного приказа.

Надо было бы, чтоб американцы, наверняка давно мониторящие перемещение обоих чемоданов, как-то довели до сведения этих исполнителей повышенную вероятность именно такого хода событий. То есть чтобы те не очень торопились.

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По умолчанию данный вариант должен считаться априори базовым. И только в случае официального подтверждения компетентными органами США — приказ может быть принят к исполнению. В направлении указанных ими же целей. Чтобы подстраховать дедушку — вдруг нечаянно ошибётся.

Имею крупное подозрение, что данные лица в данной исполнительской цепочке уже предупреждены. Американцы, конечно, бывают безалаберны, но не думаю, чтобы такое важное дело было оставлено ими на самотёк.