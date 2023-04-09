Президент Бразилии Луиз Игнасио Лула Да Силва вдруг предложил Украине обменять Крым "на мир и спокойствие в мире". Неплохое такое себе заявление, от которого совсем не пахнет "русским духом". Вот посмотрите сами:

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Далее текст на языке оригинала.

– Да Сільва вирішив прикинутися миротворцем після візиту свого радника до Москви, де бразильця кружили у найвищих кабінетах. На доріжку, напевно, ще й дали шпаргалку "Миротворчість для чайників", аби нічого не переплутав.

– Зараз бразильський лідер збирається до китайського колеги, де планує "обмізкувати" з Сі свій "миротворчий план".

Де Бразилія, а де Крим. Але дивуватися не варто: отака "миротворчість" – це спроба Китаю створити політичну матрицю для нового проекту – антиамериканського центру впливу. Тому варто очікувати, що більшість країн т.зв. глобального півдня, які вербуються КНР, кинуться розповідати Києву, як слід задовольняти кремль "в імʼя миру на планеті".

До речі, "глобальний південь" – це термін, який прийшов на зміну іншому – "країни третього світу". Він використовується для позначення держав з менш розвиненою економікою та низькими соціально-економічними стандартами. Йдеться про країни Африки, Азії, Латинської Америки та Карибського басейну.

Нагадаю, що Да Сільва дуже близький по духу до бункерного.

Він любитель повертатися на президентську посаду після паузи у карʼєрі. Очолював країну в 2003 – 2010 рр., повторно обраний у 2022 р.

У проміжку йому довелося посидіти за корупцію, але через маніпуляції Верховного суду Бразилії відбув лише частину покарання. Погодьтеся, якщо б Да Сільва не потрапив на нари, його можна було б назвати таким самим талановитим, як і бункерного.

Бразилія відмовилась постачати озброєння та військову техніку в Україну за запитом уряду США.

Очікуємо, коли африканські колонії Прігожина кинуться рятувати мир на планеті. Тим часом підписуйтеся на "Оресторатію".