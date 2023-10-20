1. Первая цель мордора в атаке на Израиль известна — отвлечь внимание Цивилизации (и её помощь) от Украины.

О второй же цели рассказал известный израильский военный и политический эксперт Григорий Тамар. Он сообщил, что в готовившихся соглашениях между Израилем и Саудовской Аравией предполагалось, в частности, резкое увеличение добычи нефти и соответственно достаточно резкое снижение цен на неё, что, естественно, крайне негативно повлияло бы на базовый источник российских доходов. Ну а теперь вследствие войны такие договорённости отложены — и корыстный интерес рф будет удовлетворён.

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Так что — ничего личного. Дело вовсе не в том, антисемит путин, как и все русские, или нет. Дело в двух российских скрепах — ненависти к украинцам и любви к лёгкому (нефтяному) гешефту. Израиль просто попал под руку.

2. Теперь — пару слов об израильском премьере. Нетаньяху пытался заигрывать одновременно: с ортодоксальными хасидами, но при этом и с арабами в Израиле; с Палестиной Западного Берега реки Иордан; с палестинцами Газы; с Иорданией; с Саудовской Аравией; с Египтом; с Китаем; а также с мордором, — проводя политику уважения/ублажения их всех. И вроде как со всем миром — кроме Ирана и Сирии — у Израиля как-то ладилось. Не было особой дружбы, но было вполне себе нормальное сосуществование, в том числе и с Ливаном.

Личным же недругом израильского премьера был, поговаривают, лишь президент США. После чего только Штаты, по сути, сейчас и спасают Израиль от некоторых былых сосуществователей.

Для Нетаньяху это полный политический крах.

3. Ну а что касается путина, то ему всё происходящее, похоже, не помогло. По мнению российского политолога-оппозиционера Вячеслава Мальцева, судя по явной растерянности и крайней обескураженности путина сразу после встречи с Си Цзиньпином, главный китаец, по всей видимости, пуйло "уволил" и принимать россию в дар Китаю будет уже у его преемника — то ли у Мишустина, то ли у Лукашенко как главы Союзного государства.

Я вполне согласен с тем, что грязный путин относительно чистому Си в партнёры действительно не нужен: он токсичен и только мешает. Портя международный воздух и заодно мировую экономику. Сложилась ситуация, при которой мордор должен срочно очищаться. Даже КНР в сравнении с ним — сплошной позитив, прогресс и демократия. Так низко россия ещё не опускалась.