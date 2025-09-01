Первое условие достаточно очевидное, хотя и непростое, так как оно зависит от ЗСУ и ГУР, а именно: Когда воздушная тревога в Москве будет звучать ровно столько раз, сколько и в Киеве. Это не значит, что надо бомбить жилые дома и больницы, а надо выводить инфраструктуру Москвы из строя и заставлять жителей столицы страдать без света и воды сутками. Не только рядовым гражданам, но и элите. Киев уже адаптировался к воздушным тревогам и постоянным разрушениям, - генераторы теперь есть едва ли не в каждом кафе и магазинчике, не говоря уже о супермаркетах. В Москве и "конь не валялся" в вопросе гарантированного энергоснабжения. Москвичи менее терпеливый народ, чем российская глубинка, и долго переносить такие неудобства не будут.

Видео дня

Второе условие из сферы политики и неоднократно озвучивалось, однако так и не дошло до умов украинского правительства и президента: Когда в Европе начнут говорить о неонацизме (неофашизме) россии на основании 5 доказанных и неоспоримых признаков фашизма. Их можно найти в интернете как на русском, так и на украинском и английском. Пока "первые ласточки" по поводу возрождения нацизма в россии появились на государственном телевидении Азербайджана и Литвы, но даже Украина молчит по данному поводу, не говоря уже о Польше или Германии. Что может обсуждать глава ОП Украины с Витковым, если Президент Трамп находится совсем в другой реальности? Это как стучаться головой в закрытую дверь. Какие последствия будет для россии, если Европа заговорит о неонацизме в россии и Европарламент примет резолюцию по данному поводу? Это будет означать прекращение всех экономических отношений с россией и ее полная изоляция в ЕС. На это отреагируют даже Индия и Китай. Любой бизнес в ЕС, нарушивший эту резолюцию, должен подпадать под суровое финансовое наказание, а страна, игнорирующая данное решение, исключаться из состава ЕС. Это подействует и почти мгновенно.