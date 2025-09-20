"Долетает немного больше": Зеленский прокоментировал атаки на Россию и указал на "нюанс" с дронами

Президент Владимир Зеленский заявил, что последние успешные атаки на нефтеперерабатывающие заводы РФ свидетельствуют об увеличении объемов производства дронов в Украине. По его словам, теперь наше государство может применять большее количество беспилотников каждые сутки.

Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами. Зеленский также подчеркнул, что текущее количество дронов все еще недостаточно для стратегического преимущества.

По словам Президента, Украине удалось нарастить производство дронов, и это уже дает заметные результаты на поле боя — в частности, по ударам по российской топливной инфраструктуре. "Долеет немного больше", — отметил он, подчеркнув, что темп атак растет.

В то же время Зеленский пояснил, что решающим фактором сейчас не технологии, а финансирование — именно от него зависит количество производимых дальнобойных беспилотников. Он также отметил, что чем больше дронов будет в ВСУ, тем более ощутимыми станут последствия для РФ — топливный дефицит, очереди на заправках и снижение боевых способностей врага.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке, он проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом. Это будет одним из ключевых событий на полях международной дипломатической конференции, где лидеры мира обсуждают важные вопросы безопасности, экономики и гуманитарной помощи.

Также OBOZ.UA сообщал, что Великобритания в течение следующих 12 месяцев произведет и передаст Украине тысячи дронов-камикадзе. Об этом заявил министр обороны Джон Гили во время встречи Контактной группы по обороне Украины в Лондоне. Он уточнил, что речь идет о дальнобойных беспилотниках, которые будут изготовлены на британских предприятиях.

