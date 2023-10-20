Блог | Детали по PEP: в Украине закладываются мины замедленного действия
Довго тримався не писати, що я думаю про специфіку і деталі ПЕП, повернення декларацій і … дивну роботу антикорвертикалі. Але просто йде вже якась вакханалія і пряме хамство від групи конкретних працівників купки "антикорупційних" ГО. І ця вакханалія адськи шкодить країні, бо задля виконання певних deliverables в донорських проєктах закладаються міни уповільненої дії, які будуть вибухати десятки років.
Є вузька група людей, які в значній мірі монополізували формування думки міжнародних партнерів щодо того, що треба робити в сфері антикорупції. Це відбулось як з обʼєктивних причин (ніхто крім них цією історією системно не займався), так і з субʼєктивних (бо створилась самозамкнена історія, коли одні і ті самі люди отримують фінансування і легітимність від донорів, бо вони вже ж раніше отримували, а фінансувати 50 різних проєктів важко). Ці люди просувають певну стратегію боротьби (дуже спрощено - давайте зробимо владі важко через різні обмеження і скопіюємо досвід Румунії з окремими "правильними" правоохоронцями, головна задача яких саджати чиновників). І має стати краще, бо всі чиновники/політики будуть боятись і стануть працювати гарно.
Ця стратегія має право на існування, хоча ніхто, звісно, не аналізував проблему і необхідні ресурси/неозвучені гіпотези, закладені в неї. Бо чого аналізувати, поганих людей так багато, треба щось робити (без іронії пишу). За 7 років стратегія десь показала гарний результат, десь ніякий, десь показала поганий результат. Десь зайшла в глибоке технічне і ідеологічне протиріччя з іншими реформами. Правильний підхід - зупинитись, видохнути, провести аналіз помилок і досягнень і рухатися підкорегованим шляхом. Але кому цей правильний підхід треба? Тому обрана тактика - вперед, все у нас ідеально, а хто незгоден - сам корупціонер. Згідно скоординованої публічної позиції по ПЕПам, здається, вже всі незгодні стали саме такими. Впевнені у власній непогрішимості автори щиро не бажають не тільки чути про проблеми в інших сферах (наприклад, вони, не маючи ніякого досвіду роботи в великих компаніях абсолютно впевнені, що якщо у них немає проблем з зарплатною карткою в Приватбанку, то все нормально і у тих людей, які отримують міжнародне фінансування чи проходять KYC іноземних партнерів). Вони навіть забули про власний досвід (коли автори системи декларацій самі не змогли подати правильно декларацію - що явно свідчить, що щось не працює).
Зараз ми маємо, як мінімум, наступні великі системні проблеми:
- запропоновані обмежувальні (декларації, фінмон, конкурси і т.д) механізми антикорупції наносять величезну шкоду якості держслужби, бо гарні люди не хочуть/не можуть туди йти. Дійшло вже до того, що без жартів на ці закиди відповідають "та і так держслужба неприваблива, ще одне обмеження по ПЕПам вже не істотно щось погіршить"
- життя і робота великої кількості людей, які працювали на держслужбі/політиці, і їх родичів суттєво ускладнено. Користь, яку вони могли б приносити країні, дуже зменшена, бо ці люди багато в чому "прокажені".
- прихована вартість антикорборотьби постійно зростає. На цьому фоні зарплати НАБУ-САП-ВАС-НАЗК просто копійки. Мільйони людей і тисячі компаній і банків витрачають мільярди людиногодин на папірці.
- не очевидно, що "погані люди" будуть більше страждати. Дивні угоди зі слідством/судом, де можна просто легально відкупитись, очевидно безперспективні справи (привіт, люди, яким я ще в 2019-му казав, що історія з Альперіним закінчиться пшиком), нездатність перевірити навіть 1% декларацій, переважання форми над змістом в перевірках і т.д.
- дивний імідж України як "найкорумпованішої країни світу", який експлуатує росія і інші наші вороги
- тотальне відволікання уваги від інших проблем, які теж важливі. Якщо щось не працює, то "це тому що крадуть". Хоча причини можуть бути зовсім інші.
Ви можете популістично вважати "Ну і що! Всі чиновники погані, держслужба взагалі не треба, а Нефьодов і сам корупціонер, бо чого він інакше на митницю пішов!". Це ваше право. Але держслужба/держкомпанії - це і ті люди, завдяки яким під час війни є газ і електрика, працює залізниця і порти, забезпечується армія і розробляється Дія. Якщо імунна система організму починає атакувати сам організм, це теж хвороба. І ми зараз впевнено наближаємось до цієї стадії під радісне улюлюкання антикорупціонерів: "… у мене великий сумнів, що державна служба завалиться без експертів, які вчора таке писали. Безперечно, це їх право не йти на службу через дискомфорт при банківському обслуговуванні (с)"…