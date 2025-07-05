За останні тижні Україна пережила значну кількість масованих варварських повітряних обстрілів українських міст і сіл, в результаті яких загинуло багато українців.

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Ще ніколи Путін не застосовував таку величезну кількість бойових дронів, крилатих і балістичних ракет, авіації. Українські Сили Оборони захищали українців на межі своїх можливостей. Серед аналітиків і експертів точилися дискусії з приводу причин таких надзвичайно масових атак путіна проти України. Наводились різні причини і припущення, але ми і не підозрювали, що головна мета цих масованих повітряних ударів по Україні була у тому, щоб максимально виснажити нашу ППО, яка для захисту від цих масованих повітряних ударів, використовували відповідну американську зброю.

Тепер вже стало зрозуміло для чого Путін здійснював такий масований удар по нашій території - мабуть для того щоб виснажити наші можливості для ефективної боротьби з повітряними цілями агресора. Якщо це припущення є вірним, то виходить так, що Путін знав про те, що Трамп зупинить надання військової допомоги Україні.

Отже, США зупинили постачання Україні боєприпасів, які вже перебували в Польщі, пише The Wall Street Journal із посиланням на представників адміністрації Трампа та конгресу. Це постачання включало більше двох десятків ракет Patriot PAC-3, більше двох десятків зенітних комплексів Stinger, керованих ракет класу "повітря-земля" Hellfire та понад 90 ракет класу "повітря-повітря" AIM, а також інші системи, уточнюють джерела WSJ.

Список боєприпасів, затриманих у Польщі, опублікував також кореспондент NPR Том Боумен. За його інформацією, до нього входять 30 ракет Patriot, 252 ракети GMLRS, 142 ракети AGM-114 Hellfire, 92 ракети AIM, гранатомети та снаряди.У Держдепартаменті США стверджують, що відправку зброї Україні не призупинено. Що це означає?

Трамп знову почав підігрувати Путіну, чи є якась інша причина і настільки розʼяснення Білого дому і Держдепа відповідають дійсності.

На багато питань, які можуть цікавити українців, після цього повідомлення про припинення поставок зброї в Україну, можна знайти відповіді в матеріалі "Трагедія зупинки поставок зброї Україні" в The New York Times, автором якого є Джейк Салліван (Jake Sullivan), який був радником США з національної безпеки з 2021 по 2025 рік, коли президентом США був Джо Байден. Посада радника з національної безпеки є однією з ключових у виконавчій гілці влади Сполучених Штатів. З огляду на це, надзвичайно важливою є його позиція щодо зупинення Білим домом військової допомоги Україні, яка, до речі, була виділена ще за каденції адміністрації Джо Байдена.

Зважаючи на важливість цієї теми, подаю цей матеріал в повному обсязі без коментарів.

У вівторок Білий дім підтвердив, що припинив постачання критично важливої зброї до України, хоча Україна залишається під невпинним нападом Росії. Це лише заохотить Росію продовжувати війну та зробить справедливий мир менш імовірним.

Протягом місяців президент Трамп грав у цинічну гру. Перед пресою він погрожував запровадити нові санкції проти російської економіки. У приватному порядку він ніколи не доводить свої наміри до кінця. Він публічно натякає, що може збільшити підтримку України; насправді, лише минулого тижня пан Трамп заявив, що "подивиться, чи зможемо ми надати" додаткові ракети ППО для українських військових. Але за лаштунками він припиняє постачання, які вже були надані Україні.

Все це свідчить про те, що пан Трамп не бажає тиснути на Росію, щоб вона припинила цю війну. Натомість він згортає допомогу та покидає Україну.

Сполучені Штати надають Україні військову допомогу через два основні джерела. Президентські пакети скорочення озброєнь беруться з військових запасів США, які поповнюються новішими комплектами, що зрештою допомагає модернізувати армію. Ініціатива допомоги Україні у сфері безпеки надає кошти для закупівлі матеріалів безпосередньо у американських виробників оборонної продукції.

В останні місяці свого перебування на посаді президент Джо Байден санкціонував додатковий пакет скорочення військових коштів на суму 1,25 мільярда доларів і доручив Пентагону розмістити всі решту доларів США на контрактній основі. Він також запровадив нові санкції проти російського нафтового сектору та співпрацював із "Великою сімкою" для забезпечення кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів для України з надходжень від російських суверенних активів.

Цього літа поставки скорочення військових коштів, санкціоновані паном Байденом, закінчаться.

Пан Трамп не оголошував про жодні додаткові пакети підтримки, і тепер адміністрація Трампа призупинила незавершені поставки допомоги в галузі безпеки Україні, які мали забезпечити українських військових ракетами ППО, ракетами, артилерією та іншою життєво важливою підтримкою ще до наступного року.

Білий дім припускає, що робить це через занепокоєння щодо бойової готовності американських військових. Це пояснення не витримує жодної критики: поставки США — головна ціль паузи — здійснюються за контрактами на закупівлі, а не з арсеналів Пентагону, і відрізняються від замовлень для американських військових. Таким чином, поставки не відрізняються від експорту оборонної продукції США до будь-якої іншої країни світу. Що стосується обмежених поставок, що залишилися для скорочення військових ресурсів, Міністерство оборони використовує фінансування Конгресу для заміни того, що воно надсилає, новішими боєприпасами, що фактично зміцнює американську армію.

Адміністрація може не хотіти цього говорити, але реальність, схоже, така, що президент скорочує допомогу США Україні у сфері безпеки.

Якщо це так, то це не має стратегічного сенсу.

Пан Трамп каже, що хоче сприяти припиненню вогню. Поки що президент України Володимир Зеленський погодився на цю пропозицію, але президент Росії Володимир Путін відмовився. Чому? Тому що пан Путін вважає, що час на його боці. Він бачить, що американська підтримка України зменшується, тому очікує, що його позиція на полі бою покращуватиметься, чим довше триватиме війна.

Російський уряд знає, що Україна залежить від Сполучених Штатів у питанні ракет протиповітряної оборони та інших критично важливих можливостей. Саме тому російські військові останніми тижнями запустили хвилі ракетних обстрілів та безпілотників по українських містах. Пан Путін не просто хоче виснажити українські запаси, він також хоче перевірити реакцію Америки.

Щоб змінити розрахунки пана Путіна та досягти сталого припинення вогню, Сполучені Штати повинні чинити більший тиск на Росію, а не менший. Ми повинні надавати Україні більше підтримки, а не менше.

Трагедія підходу пана Трампа полягає в тому, що Україна все ще може досягти справедливого завершення цієї війни — з нашою допомогою. Українські військові — це запекла бойова сила, яка завдала надзвичайних витрат російській стороні. Українська оборонно-промислова база щомісяця виробляє сотні тисяч смертоносних безпілотників. Російська економіка перебуває під тиском у той час, коли ціни на нафту падають. Якби Сполучені Штати збільшили військову допомогу Україні та посилили санкції проти Росії, позиція України за столом переговорів була б значно сильнішою.

Якщо пан Трамп прагне припинити цю війну на будь-яких умовах — навіть шляхом підкорення України — тоді він повинен продовжувати свою нинішню політику, коли пан Путін уповільнює його в мирних переговорах, одночасно скорочуючи допомогу Києву. Якщо він хоче іншого та кращого результату, то він повинен скоригувати курс, зробивши три важливі кроки.По-перше, Україні й надалі знадобиться зброя, яку виробляємо тільки ми, така як системи протиповітряної оборони та ракети HIMARS. Адміністрація повинна розблокувати всі невиконані скорочення військових ресурсів та поставки США для України, які необхідні Україні для самозахисту.

Якщо пан Трамп не бажає йти далі та санкціонувати додаткові пакети скорочення військ для України, Білий дім повинен схвалити пропозиції, що дозволять європейським союзникам купувати критично важливі можливості для України у Міністерства оборони. Такий підхід принесе дохід Сполученим Штатам, водночас забезпечуючи безперервне постачання зброї до Києва. Як відправну точку, європейські лідери могли б співпрацювати з Білим домом, щоб купувати ракети Patriot та інші ракети-перехоплювачі ППО для України в міру їх виробництва. Якщо це спрацює, європейські та американські посадовці могли б розширити угоду, щоб охопити ширший спектр американського оборонного обладнання, що стало б сигналом для пана Путіна, що зовнішня допомога Україні у сфері безпеки не просто вичерпається з часом.

По-друге, Сполучені Штати повинні звернутися до Європейського Союзу з проханням вилучити приблизно 300 мільярдів доларів США іммобілізованих російських суверенних активів, що зберігаються в Європі. Зробивши цей крок, європейські лідери могли б отримати стабільне джерело допомоги для України, яке можна було б використовувати для закупівлі зброї у Сполучених Штатах та інших країн, фінансування оборонно-промислової бази України та підтримки економічної стабільності країни.

По-третє, пан Трамп повинен виконати свої погрози посилити санкції проти російського енергетичного сектору, що ґрунтуватиметься на санкціях, оголошених минулого року, та ще більше тиснутиме на пана Путіна, щоб той почав змістовні переговори. З огляду на стан нафтового ринку, цей варіант зараз є потужнішим, ніж був на попередніх етапах війни.

Зробивши ці кроки, Сполучені Штати можуть зміцнити позиції України та послабити позиції Росії, не обтяжуючи платників податків США. Україна продовжуватиме отримувати зброю від США та матиме довгострокову підтримку у розмірі 300 мільярдів доларів, а російська економіка зазнаватиме посиленого тиску.

Пан Трамп намагався представити дебати щодо російсько-української війни як вибір між миром та нескінченними бойовими діями. Але справжній вибір полягає між справжнім миром, досягнутим шляхом підтримки України в ефективних переговорах, та фальшивим миром, досягнутим шляхом неявної капітуляції перед паном Путіним.

Попри все, шлях до справжнього миру все ще відкритий. Пан Трамп повинен ним піти, так вважає Джейк Салліван.

Не має сумніву у тому, що Трамп знову помилився. Він так і не зрозумів, що Україна переможе Путіна, незважаючи на те, чи надасть Трамп нам допомогу. Головне, щоб Трамп припинив допомагати Путіну.