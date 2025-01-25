Дал 'сигнал': Путин в последних заявлениях показал реальное отношение к мирным переговорам с Украиной – ISW

Российский диктатор Владимир Путин через пропагандистские СМИ РФ 24 января сделал ряд заявлений о якобы готовности Кремля к "переговорам по украинскому вопросу". При этом он обвинил Украину в нежелании садиться за стол переговоров и намекнул, что судьбу Украины должен решить он и президент США Дональд Трамп.

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Эти и другие заявления диктатора свидетельствуют: Путин пытается скрыть свое нежелание реально завершать агрессивную войну против Украины, продолжая настаивать на полной капитуляции нашего государства. К таким выводам пришли в Институте изучения войны (ISW)

Накануне, 24 января, было обнародовано интервью Путина одному из кремлевских пропагандистов, в котором диктатор заявил, что якобы готов вести переговоры "по украинскому вопросу", но указ президента Украины Владимира Зеленского от 2022 года о "невозможности вести переговоры" с Путиным является значительным препятствием для мирных переговоров.

"Путин неправдиво заявил, что Украина и президент Украины Владимир Зеленский не заинтересованы в мирных переговорах и что Россия и Украина не могут обсуждать "что-то серьезное" с имеющимся указом. Путин заявил, что любые мирные соглашения, которые возникнут в результате переговоров между Россией и Украиной до того, как Украина отменит указ 2022 года, будут "нелегитимными", и добавил, что Запад должен заставить Зеленского отменить указ", – отметили в ISW.

Не обошел вниманием диктатор и свою любимую тему "нелегитимности" Зеленского. Он намекнул, что, мол, решать судьбу Украины должны он и Трамп, потому что так два лидера могут "спокойно" обсуждать свои интересы.

В ISW отметили, что об указе, запрещающем украинскому президенту вести переговоры с Путиным, кремлевский диктатор не раз упоминал и раньше, однако усиленное внимание к этой теме, которое он демонстрировал на этот раз, является еще одной попыткой отвлечь внимание от его нежелания участвовать в мирных переговорах по прекращению войны в Украине".

Аналитики напомнили, что указ о запрете переговоров с Путиным Зеленский подписал в сентябре 2022 года – в тот же день, когда Россия аннексировала четыре украинских региона – Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области – включая те части, которые оккупировать российским войскам не удалось .

То, что запрет переговоров с Путиным является ответом на незаконную аннексию, указано и в тексте документа.

Несмотря на это, добавляют в ISW, Зеленский постоянно выражал готовность "вести переговоры с Россией и идти на определенные компромиссы ради достижения мира". Он наметил четкие условия потенциальных переговоров с Россией и подчеркнул важность сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины, развития оборонно-промышленной базы Украины и обеспечения гарантий безопасности от западных союзников.

"Зеленский неоднократно выступал за дипломатическое решение войны, предлагая, чтобы Украина вступала в любые мирные переговоры с "позиции силы" – стратегия, направленная на то, чтобы заставить Россию участвовать в добросовестных переговорах и рассматривать справедливые компромиссы в таких переговорах. Зеленский также пригласил представителей России принять участие в предстоящем втором Глобальном саммите мира. Официальные лица Кремля постоянно отбрасывают эти инициативы, называя предложенную Украиной формулу мира и платформы "нежизнеспособными"... Зеленский продолжал выражать открытость к прямым переговорам и признал возможность дипломатического компромисса как части более широкого разрешения войны, несмотря на неоднократные отказы России", – отметили ISW.

Между тем Путин посылает как внутренней аудитории, так и миру совершенно противоположные сигналы. Он, уверены аналитики, не заинтересован в мире – кроме как на условиях полной капитуляции Украины. И упомянутое интервью направлено именно на то, чтобы россияне поняли: в ближайшем будущем Россия вряд ли будет участвовать в мирных переговорах, поэтому на скорое завершение войны им рассчитывать не стоит.

Месседж также направлен на те российские элиты, которые хотят завершения войны: он, считают аналитики, должен "отсечь" вопросы к Кремлю о том, как именно Путин собирается завершать агрессию.

"Путин и другие официальные лица Кремля неоднократно заявляли, что они готовы вести переговоры по Украине с Соединенными Штатами или другими посредниками, но еще не продемонстрировали желание вести переговоры с Украиной или пойти на компромисс в требованиях Путина по замене Зеленского и его правительства на пророссийский марионеточный режим , который уничтожит украинскую армию, сделает Украину неспособной защитить себя от будущей российской агрессии и обеспечит постоянный запрет на будущее Украины членство в НАТО", – отметили в ISW.

Поэтому апелляции Путина к указу Зеленского о запрете переговоров с ним преследуют цель, с одной стороны, скрыть незаинтересованность диктатора в реальных переговорах, а с другой – создать напряжение между Украиной и ее западными союзниками, чтобы на первый план вышло обсуждение переговорной позиции Украины, а не попытки Москвы избежать или хотя бы затянуть мирные переговоры.

Это желание затягивания, считают аналитики, базируется на уверенности Путина в том, что Россия сможет воевать дольше, чем Запад будет помогать Украине – и в конце концов РФ сможет сделать с ослабленным и брошенным соседним государством, что пожелает.

"Запад должен продемонстрировать свою неизменную преданность помощи и вооружению Украины, чтобы заставить Путина пересмотреть свою теорию победы и свои требования. Постоянная военная поддержка Запада, которая позволит Украине противостоять российской агрессии сейчас и в будущем, является лучшим направлением действий Запада, чтобы посадить Путина за стол переговоров и обеспечить уступки России, необходимые для достижения мира, который отвечает интересам Америки, Европы и Украины", – подчеркнули в ISW.

Аналитики также отметили еще один момент: в упомянутом интервью Путин отчаянно пытался выдать себя за равного Трампу, что свидетельствует об усилении его уверенности в том, что Россия является ключевым геополитическим игроком и "великодержавной наследницей Советского Союза".

"Путин подчеркнул, что Россия разделяет интересы с Соединенными Штатами, в частности в отношении глобальной экономики, и предположил, что они с Трампом могли бы вести "спокойные, прагматичные" дискуссии, намекнув, что оба лидера могут обойти прямые переговоры с Украиной. Заявления Путина демонстрируют его неизменную веру в то, что Украина – только прокси-сервер Запада, и продолжают его давний нарратив о том, что его война в Украине является более широким конфликтом между Россией и Западом, который могут урегулировать только крупные государства... Настойчивое желание Путина минимизировать или нейтрализовать роль Украины в переговорах о ее будущем свидетельствуют о попытках поднять Россию до глобального государства, одновременно маргинализировав некоторых западных союзников в попытке ослабить более широкий альянс НАТО", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW заявили, что Россия начала информоперацию по демонстрации экономического могущества. Заявления российских чиновников во главе с Путиным направлены на формирование убеждения, что российская экономика якобы стремительно развивается, хотя макроэкономические показатели свидетельствуют об обратном.

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