Заява Трампа про те, що Путін грає з вогнем викликала багато суперечок на тему "а що ж це він мав на увазі". Спробую дати свою інтерпретацію

Видео дня

1. Як на мене почати потрібно з того, що в кожної людини є головна подія в житті. Це пік, після якого наступає кінець історії. І, як мені здається, свій пік Трамп подолав в той момент, як вдруге став президентом. Це важливий психологічний чинник: він прийшов на вершину гори, щоб зробити дві речі: помститися тим, хто його скинув з цієї гори і царювати. Один із факторів падіння з гори була Україна. Одна з головних причин через що він постраждав (американським правосуддям доведено, що незаконно і безпідставно) - це російське втручання в вибори США. Я далекий від конспірологічних історій про завербованого агента Трампа. Але психологічний фактор "я постраждав через Україну і з Путіним, я завжди міг домовитися, а вони підставили і Путіна" дуже важливий для розуміння логіки Трампа. В логіці Трампа присутній дуже важливий для нього фактор, що він з Путіним опинився в одному човні через вигадані речі, яких не було. Як би це нам не було неприємно, але Трамп має, як на мене, саме таку логіку.

2. З певного віку дуже тяжко мінятися. І змінити парадигму мислення, з якою ти прийшов на вершину свого життя вкрай важко.

3. Останні чотири місяці Путін живе в логіці "не посваритися з Трампом", а дочекатися моменту, коли можна в усьому звинуватити Україну. Три дні масованих ракетних атак на Україну викликали "окрик" Трампа. Відразу після цього Путіни зменшив оберти і кількість шахедів та ракет зменшилася (і це при тому, що атаки були частиною великої психологічної атаки на українців в контексті літнього наступу).

4. Я не сумніваюся, що Путін і далі буде петляти та тягнути час, згодовуючи Трампу меморандуми про мир. Але при цьому він робитиме все, щоб не посваритися з Трампом остаточно.

5. Що може вплинути на Трампа? Я повторю те, що казав неодноразово: внутрішня політика. Виборець республіканської партії не дуже переймається Україною (це дуже важливо для нашого розуміння процесів). Але його сильно тригерить, що Трамп такий мʼякий із Путіним. Я впевнений, що Трамп змушений буде піти на жорсткіші санкції щодо Росії саме через це. Коли це станеться? Путіну вкрай важливо пропетляти до літніх канікул політичного Вашингтона. Тоді він матиме майже гарантований люфт часу до вересня. Але далі точно петляти не вдасться, бо з осені, де-факто, розпочнеться передвиборча кампвнія в США.

І наостанок. США не зможе не продати нам зброю. Тому ці страхи явно перебільшені.