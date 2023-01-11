4 ДЕПУТАТОВ-слуг Путина лишат мандатов, поэтому депутатов-коллаборантов останется еще почти 4 ТЫСЯЧИ?!

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У перших рядках своєї статті хочу ПОЗИТИВНО відзначити Президента та його офіс. Рішення про позбавлення громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна і Деркача ухвалено і під впливом моєї конструктивної критики. Нагадаю, що вже 118 днів як було остаточно ЗАБОРОНЕНО діяльність партії зрадників-колаборантів – ОПЗЖ. Проте ЖОДНИХ ДІЙ щодо позбавлення мандатів депутатів парламенту та майже 4 тисяч місцевих депутатів керівництво Верховної Ради так не спромоглося провести. Пояснення було вкрай дивне і примітивне – Конституція заважає. Я та багато експертів протягом останні місяців (для прикладу моя стаття на ОБОЗі від 30 листопада 2022 року "Як законно позбавити мандатів депутатів-слуг Путіна із забороненої ОПЗЖ") розписували енну кількість варіантів для реалізації сценарію ЗАКОННОГО позбавлення мандатів депутатів-слуг Путіна з ОПЗЖ та місцевих депутатів з партій Шарія, Сальдо тощо.

Проте віз, точніше депутати заборонених партій-колаборантів й досі там, тобто в радах всіх рівнів.

Рішення Президента про позбавлення громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна і Деркача створює правові підстави для позбавлення їх депутатського статусу і це добре, але хотілося, щоб вони втратили свої депутатські мандати не на підставі п.4 статті 81 в разі "припинення громадянства", а на підставі п.2 цієї ж статті - в разі "набрання законної сили обвинувального вироку", тобто за статтями 111 та 111-1 КПК про державну зраду та колабораціонізм! Але факт залишається фактом і ще 4 депутатів ОПЗЖ позбавлять мандатів і відтак їх залишиться ще…майже 4 тисячі?!

Отож, іншого шляху як ухвалення змін до Законів про громадянство, ЦПК тощо, які б чітко розшифрували поняття "постійне проживання за межами країни","безвісно відсутній"… і звісно ж звернення до суду щодо депутатів-колаборантів не має. Треба лише проявити політичну волю, а не продовжувати дружню співпрацю в межах неформальної коаліції "Слуги народу" та ОПЗЖ у ВР.

З депутатами місцевих рад від Путіна-Медведчука-Сальдо-Шарія… все елементарно – у цьому випадку достатньо підтримати відповідний Урядовий законопроект ще від 20 червня 2022 року!

Таким чином, радіємо рішенню Президента про позбавленню громадянства Медведчука-Козака-Кузьміна-Деркача і продовжуємо боротьбу за справедливі покарання для депутатів-зрадників-колаборантів та позбавлення мандатів ВСІХ, майже 4 ТИСЯЧ депутатів ВР та місцевих рад!