Бывшего народного депутата Советского Союза Виктора Алксниса стали называть "черным полковником" еще во времена знаменитых депутатских съездов горбачевских времен – и это прозвище, придуманное во времена, когда мы еще помнили диктатуру "черных полковников" в Греции, настолько понравилось Алкснису, что он именно так назвал свой собственный телеграмм-канал – да, он дожил до времен телеграмм-каналов и скончался 1 января 2025 года.

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Втім цей текст – зовсім не некролог Алксніса, про якого майже не згадали ані в Росії, де він прожив більшу частину свого життя й навіть був депутатом Державної думи, ані у Латвії, де його оголосили небажаною для вʼїзду персоною значно раніше, ніж це зробили ми. Просто життя Алксніса – нагадування про те, що жах, в якому ми живемо тепер, розпочався значно раніше, ніж у 2022-му чи навіть у 2014 році. Ба більше – цей жах ніколи й не закінчувався.

Полковник Алксніс, онук комбрига часів громадянської війни (він навіть військове училище імені свого дідуся закінчував) почав займатися політикою якраз в епоху перебудови. Але якою політикою? Він став одним із організаторів Інтерфронту Латвії якраз після того, як зʼявився латвійський Народний фронт. Здавалося б, навіщо політика кадровому військовому і чому Алксніс продовжував так впевнено себе почувати у погонах навіть тоді, коли громив з трибуни депутатського зʼїзду самого генсека Горбачова? Тепер я розумію, чому. Тому що за полковником стояли люди з КГБ, які дали зрозуміти, що йому нічого не загрожує. Людям з КГБ був потрібний Інтерфронт Алксніса, вони були зацікавлені в дестабілізації ситуації по всьому периметру радянських кордонів – від Естонії до Узбекистану, й розпалювали конфлікти як тільки могли. Й Алксніс чітко працював на цю дестабілізацію, на створення умов для реальної диктатури "чорного полковника".

А тоді цього я не розумів і навіть намагався це випитати у самого Алксніса. Якось я запитав у нього в кулуарах зʼїзду (а полковник завжди був досить відкритою людиною), чому він з таким запалом критикує власного головнокомандувача. Алксніс роздратовано мені відповів, що іншим його товаришам по службі – генералам і маршалам – я таких питань не ставлю, хоча й вони не в захваті від Горбачова. Тут мене перемкнуло, і я роздратовано сказав, що ці генерали і маршали – росіяни й борються за свою державу. А Алксніс – латиш, і коли він докоряє Горбачову за "мʼякість" по відношенню до свого власного народу і країни, в мене відключається свідомість.

"Чорний полковник" побілів, втратив усю свою харизматичність і почав кричати, що якщо всі ці націоналісти тільки спробують відокремитися від Союзу, вони загублять половину території. Згодом я дізнався, що з цією концепцією Алксніс та інші керівники депутатської групи "Союз" ходили з пропозиціями до голови Верховної ради СРСР Анатолія Лук’янова. Тоді й виникла ідея "виховання" непокірних республік шляхом перетворення їх на країни-інваліди. Тоді Москва й почала використовувати національне питання і "захист росіян" (російськомовних) як головний інструмент свого впливу в Радянському Союзі та на пострадянському просторі. Й цю нехитру концепцію вперто втілювали у життя всі – Горбачов, Єльцин, Путін, Медведєв. Алксніс, треба віддати йому належне, і після краху СРСР залишився агентом, який працював на розбрат і дестабілізацію. Саме він був ініціатором змін у законодавстві, які дозволили видавати російські паспорти мешканцям фактично контрольованих Росією територій – згодом Москва буде пояснювати свою присутність у Молдові чи свою агресію проти Грузії захистом російських громадян! Саме він ще у квітні 2005 року в Сімферополі закликав до "повернення Криму до складу Росії" – і це був один із очевидних сигналів "помаранчевому" Києву. Однак цікаво, що всі ці заяви й дії Алксніса – аж із 1989 року – сприймалися як заяви марґінала, який ніколи не буде мати влади. То чого на нього звертати увагу?

Але завдання таких, як Алксніс, – не бути при владі, а розчищати шлях іншим. Адже Алксніс помер саме у тій Росії, про яку мріяв з часів перебудови, – агресивній, шаленій, готовій до війн і знищення. І, може, якби прожив ще кілька років, дочекався б не тільки нападу на Україну, а й нападу на Латвію – хто знає. І питання навіть не в тому, що саме таку країну він хотів побудувати – питання в тому, що саме такої країни прагнули його куратори з Луб’янки. Саме тому до заяв Алксніса треба було серйозно ставитися з першого ж дня. Він говорив про переворот у Радянському Союзі – і спроба цього перевороту дійсно відбулася у серпні 1991 року. Він говорив про відʼєднання територій від "неслухняних" республік – і ми досі живемо з роз’ятреними ранами. Він обіцяв напад на Крим – і напад відбувся.

І з "чорним полковником" Алксніс не помилився. Тільки "чорним полковником" виявився зовсім не він.

Справжнім "чорним полковником" став Путін.