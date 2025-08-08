Часть информационной операции: в ЦПД призвали не верить вбросам РФ о 'воздушном перемирии' и несуществующих 'мирных планах'

Кремль еще до визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву начал делать информационные вбросы в западные медиа о "воздушном перемирии", на которое якобы согласен российский диктатор Путин. А также о несуществующих "мирных планах", которыми сейчас наполнены различные издания.

Видео дня

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона. Также он рассказал, как РФ пытается выйти из процесса обмена пленными.

По словам Коваленко, вбросы о "воздушном перемирии" были лишь частью информационной операции Кремля.

"Они начали еще до визита Виткоффа вбрасывать в западные медиа, в частности через своих лоббистов, через службу внешней разведки, которая работает с медиа, информацию о "воздушном перемирии", на которое Путин согласился. Это была лишь часть информационной операции", – сказал Коваленко.

Кроме того, Россия начала манипуляции относительно процесса обмена пленными, который она пытается сейчас дискредитировать.

"Вот все эти истории о том, что Украина якобы кого-то не забирает, все эти лживые вещи, они вывели на уровень Мединского и Министерства иностранных дел сейчас. Главная же история здесь в том, что Россия отказывается от обмена "всех на всех" сейчас, который на самом деле поддерживает Украина и наши союзники, Россия пытается расшатать эту историю и, знаете, затереть вопрос обмена "всех на всех" и выйти из него", – рассказал руководитель ЦПИ.

Он также отметил, что сейчас различные издания наполнены множеством "мирных планов", которых не существует в природе.

"Ни одно СМИ сейчас не имеет никакого плана по завершению войны, прекращения огня или относительно будущего предмета каких-то встреч. Это просто в природе не существует, потому что сейчас идут определенные процессы, которые, по большому счету, формулируют определенные контуры", – отметил Андрей Коваленко.

Он призвал украинцев не рефлексировать на различные заголовки и заявления, которые появляются в информационном пространстве, поскольку, по его словам, это на 90% преимущественно выдумки или ИПСО.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает информационную кампанию по дискредитации процесса обмена пленными. РФ пытается избежать формата обмена пленными "всех на всех".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!