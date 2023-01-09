''Будут подрывать, грабить'': у Зеленского рассказали о ''взрывных'' процессах, которые уже начались в РФ

В России выросло количество правонарушений вблизи границ с Украиной. Официальные данные свидетельствуют о начале внутренних саботажей в стране-агрессоре, в частности из-за развязанной против нашего государства войны.

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Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, в дальнейшем в РФ будет только нарастать внутреннее партизанское и диверсионное движение.

"Министерство внутренних дел РФ дает официальную статистику, что на 600% увеличилось количество уголовных правонарушений в приграничных с Украиной областях. Гораздо больше и по всей территории страны. Количество саботажа будет только нарастать. Все будут взрывать, грабить", – выразил убеждение он.

Подоляк подчеркнул, что на территории РФ очень много конфликтов. Там проживает много этнических групп, постоянно имевших существенные ограничения.

"Например, Башкирия, Ичкерия, Ингушетия и Северная Осетия. Все они будут иметь определенные претензии и постепенно нарастают", – добавил советник главы ОПУ.

Чиновник говорит, что в ближайшие месяцы украинцы будут обсуждать криминальную ситуацию, которая происходит в государстве-спонсоре терроризма, которая почти год назад прибегла к полномасштабной войне против нашего народа.

"Мы с вами где-то так через три-четыре месяца будем обсуждать криминальную ситуацию апокалиптического состава в РФ. Это будет чудесное время", – подчеркнул Подоляк.

Напомним: в центре Москвы на Новый год прошли массовые задержания. Участников митинга силовики били и паковали в автозаки.

Перед этим в РФ произошел неожиданный для страны-агрессора случай. Российские партизаны сожгли электрооборудование на железной дороге, чтобы остановить движение военных грузов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский оппозиционер Марк Фейгин убежден, что в РФ сейчас крайне маловероятны народные протесты из-за мобилизации, однако шанс на военный переворот есть. Для этого нужна радикальная потеря авторитета диктатора Владимира Путина и появление в армии какой-то другой идеологии, кроме обогащения.

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